Trabzon'da yine broşür kavgası; 2 yaralı

Trabzon’un Çukurçayır Mahallesi’nde bir market zincirine ait tanıtım broşürlerinin apartmanda dağıtılmak istenmesi üzerine çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Broşür dağıtmasına izin verilmeyen Osman Ç.’nin tabancayla ateş etmesi sonucu apartman görevlisi Orhan Mazlum ve oğlu Samet Mazlum yaralandı.

NTV'nin haberine göre, Osman Ç. ve yanındaki bir kişi, bir market zincirine ait broşürleri dağıtmak için site içindeki bir apartmana girmek istedi. Ancak apartman görevlisi Orhan Mazlum ve oğlu Samet Mazlum’un izin vermemesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda tarafları çevreden müdahale eden vatandaşlar güçlükle ayırabildi.



Olay yatıştırıldı sanılırken siteden ayrılan Osman Ç., bir süre sonra siteye geri geldi ve broşür dağıtmasına izin vermeyen apartman görevlisi Orhan Mazlum ile yeniden tartışmaya başladı. Çıkan kavgada tabancasını çeken Osman Ç., ateş ederek apartman görevlisi Orhan Mazlum ve oğlu Mazlum’u yaralandıktan sonra kaçtı.



Bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanan Orhan Mazlum ve oğlu Samet hastaneye kaldırıldı. Osman Ç., olay sonrasında polis ekiplerinin çalışması sonrası yakalanarak gözaltına alındı.



Bir başka broşür kavgasında 4 kişi yaralanmıştı

Trabzon'da önceki gün Sanat Sokağı’nda bir epilasyon merkezine ait tanıtım broşürlerini dağıtmak isteyenlerle, çay ocağında oturan ve broşür dağıtılmasına karşı çıkan bir grup arasında tartışma çıkmıştı. Kavgaya dönüşen olayda tabancayla ateş açılması sonucu, yoldan geçen 2’si kadın 4 kişi bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanmıştı.