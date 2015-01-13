Trabzon’da ‘tünel girişi çığ bölgesine alındı’ iddiası

Trabzon'un Çaykara İlçesi Kavlatan mevkiindeki Balkodu-2 HES tüneli girişinde 4 gün önce meydana gelen çığ faciasında 3 işçinin cesedinin karlar altından çıkarılmasından sonra, henüz ulaşılamayan 2 işçiyi arama çalışmaları devam ederken çarpıcı iddialar ortaya atıldı.

Fatih Turan ve Osman Şişko'nun Doğan Haber Ajansı'ndaki haberine göre, HES'in (hidroelektrik santrali) sınırları içinde bulunduğu Köknar Köyü Muhtarı Abdullah Sevin, tünel yerinin değiştirilerek daha önce 2 köylünün yaşamını yitirdiği çığ bölgesine alındığını ileri sürdü. Muhtar Sevin, "Oradaki yetkili arkadaşlara, 'Bu insanları bu şartlar altında burada kim tutuyor?' diye sordum. Kendilerine talimat geldiğini ve işlerin yetiştirilmesi gerektiğini söylediler" diye konuştu.

Çığ altından Nusret Er, Muhammet Işıklı ve Can Özyürek'in cansız bedenlerinin çıkarıldığı arama kurtarma çalışmalarında halen kar altında bulunan Lokman Çelik ve Erhan Arslan'a ulaşılmaya çalışılıyor. Trabzon, Erzurum ve Bayburt Afet ve Acil Durum (AFAD) ekiplerinin erken saatlerde başladıkları arama kurtarma çalışması sürdürülüyor. Yağışlı havada çalışan ekipler, çığ altında kalan işçilerden Muhammet Işıklı ile Özgür Özyürek’i bulabilmek için yoğun çaba harcıyor.

Tünelin yeri değiştirilmiş

Köknar Köyü Muhtarı Abdullah Sevin, köylerinin sınırları içindeki Balkodu- 2 HES inşaatında tünel girişinin daha önce farklı bir noktada olduğunu, ancak çökme meydana geldiği için yerinin değiştirildiğini ileri sürdü. Tünel ağzının yapılan değişiklikle daha önce 2 köylünün öldüğü çığ bölgesine alındığını söyleyen Abdullah Sevin, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile BİMER’e başvurarak durumu ilettiğini ve ÇED’e uygun çalışılmadığını iddia etti. Muhtar Sevin, "Şirketin kafasına göre, 'Burası çöktü, tüneli başka yerden açalım' şeklindeki çalışmasına ve ilgili kurumlarca yeterince denetlenmemesine itirazım oldu" dedi.

Facianın meydana geldiği yerde daha önce de birçok kez çığ düştüğünü kaydeden Muhtar Sevin, 1979 yılında yaylaya giden 2 köylünün aynı bölgede çığ altında kalarak hayatını kaybettiğini anlattı.

İşleri yetiştirmek için çalışıyorlardı

Şirket yetkililerin çığ tehlikesi ile ilgili kendilerine bir şey sormadığını kaydeden Muhtar Abdullah Sevin şunları söyledi:

"Jeoloji mühendisleri buradaki çalışmalara nasıl izin verdi bilmiyoruz. Ana şirketin, Mayıs ayında su tutulmaya başlanacağı için tünelin bir an önce bitirilmesini istediğini duyduk. Oradaki yetkili arkadaşlara, 'Bu insanları bu şartlar altında burada kim tutuyor?' diye de sordum. Kendilerine talimat geldiğini ve işlerin yetiştirilmesi gerektiğini söylediler."

HES projelerinin yeterince denetlenmediğini iddia eden Muhtar Abdullah Sevin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeterince denetlenmediği ve takip edilmediği kanaatindeyiz. Her şirketten, her sektörden işin içine girip de kendi başına istedikleri gibi çalışan bir sürü firma var. Lisansını çantasını koyup, 'Benim iznim var' diyerek bölgeye koşuyorlar. Bunların takibi daha sonra yeterince yapılmıyor. Bu işler şirketlere ilk başta özenle hazırlanıp veriliyor ama sonra yeterince denetlenmemesi bizi üzüyor. Şirketler daha sonra kendi istedikleri gibi çalışıyor."

Şirkete uyarı yazısı gönderilmiş

Muhtar Abdullah Sevin'in tünelin yerinin değiştirildiği şikâyeti üzerine Trabzon Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yaptığı incelemenin ardından, 10 Haziran 2013 tarihinde HES şirketine uyarı yazısı gönderildiği ortaya çıktı. Proje dosyasında tünelin koordinatlarının belirtildiği ve bir kopyasının da şikâyetçi Muhtar Abdullah Sevin'e gönderildiği şirkete uyarı yazısında şu ifadelere yer verildi:

"Nihai proje tanıtım noktasındaki iletim kanalı ve iletim tüneline ait yukarıda verilen koordinatlar proje sahibinin taahhüdü altında yer almaktadır. İletim tüneli için başlanılmış olan tünel açma çalışma noktasından alınan koordinatların proje tanıtım noktasında verilen koordinatlarla uyumlu olmadığı görülmekte olup, mevcut projedeki değişiklikler için İl Müdürlüğümüze müracaat edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 5491 sayılı yasa ile değişik 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca idari işlem yapılacağı hususunda bilgilerinize gereğini rica ederim."

Çaykara ilçesi Kavlatan bölgesindeki HES tüneli önünde 10 Ocak Cumartesi günü saat 11.30 sıralarında meydana gelen çığda 5 işçi kar kütlesi altında kaldı. İşçi arkadaşları olay sonrasında Nusret Er'in cesedini çıkarttı, AFAD ekiplerinin daha sonra yaptığı çalışmalarda da Muhammet Işıklı ile Can Özyürek'in cesetleri bulundu. Muşlu Lokman Çelik ve Tuncelili Erhan Arslan'ı arama çalışmaları ise geniş bir katılımla sürüyor.

Çalışmalar 4 gündür devam ediyor

Trabzon Valisi Abdil Celil Öz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ve işçi yakınlarıyla birlikte bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Öz şu açıklamayı yaptı:

"4 gündür çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz aramalarını sürdürüyor. Çalışmalarla belirli bir mesafe alınmış durumda. Dün 2 işçimizin cansız bedenine ulaştık. Bugün de Ankara’dan 10 kişilik bir ekip çalışmalara katıldı. Yaklaşık 45 kişilik ekip yoğun bir şekilde çalışıyor. İnşallah bugün sonuç alırız. Ancak temizlenmesi gereken geniş bir kar kütlesi var."

Adli soruşturma sürüyor

Olayla ilgili ihmal olup olmadığı yönündeki soru üzerine adli soruşturmanın başladığını kaydeden Vali Öz, "Hem çalışanlar hem de firma yetkililerinden ifadeler alınıyor. Bu konu bilirkişisiyle, teknik ekibiyle inceleniyor. Belli ihmal ve kusur varsa değerlendirilecek. Önce şu işçilerimizi çıkartalım. Diğer taraftardan adli boyutu devam eder" diye konuştu.

Vali Abdil Celil Öz, HES firmasının ilk projeye göre yapımını başlattığı tünelin göçük meydana gelmesi üzerine yerini değiştirdiği ve çığın meydana geldiği yere aldığı iddiaları hatırlatılarak proje değişikliğinin onaylanıp onaylanmadığı sorusuna da "O boyutunu bilmiyoruz. Bilirkişi ve adli incelemelerde o da tekrar değerlendirilir" yanıtını verdi.

Bu arada halen kar altında olan Muşlu Lokman Çelik ve Tuncelili Erhan Arslan'ı arama çalışmaları 45 kişilik ekiple tünelin yaklaşık 200 metre aşağısındaki dere ağzında devam ediyor.

İş durdurma tutanağı iddiası

Çığ altındaki Erhan Arslan ile Lokman Çelik'i arama çalışmaları devam ederken, şantiyede olumsuz hava şartları nedeniyle 8 Ocak 2015 tarihinde çalışmanın durdurulduğuna ilişkin bir tutanak düzenlendiği ileri sürüldü.

Taşeron olarak faciada ölenlerden Özgür Can Özyürek ile yüklenici firma yetkilisinin imzalarını taşıyan tutanakta, "08-01-2015 tarihinde hava şartlarından dolayı tünel ağzına gidememekteyiz. Firma yetkilisi bilgisi dâhilinde çalışma durdurulmuştur. Ayrıca açılması gereken (gerek pasa sahası tünel ağzı, gerek şantiye ile tünel ağzı) arasındaki yolların kapalı olması nedeni ile şantiye tamamıyla durmuştur" ifadelerine yer alıyor.

Çalışmalara ara verildi

Çaykara İlçesi Kavlatan mevkiindeki Balkodu-2 HES tüneli girişinde 4 gün önce meydana gelen çığda kar kitlesi altında kalan işçilerden Muşlu Lokman Çelik ile Tuncelili Erhan Aslan’ı arama çalışmalarına ara verildi. Çalışmalar yarın sabah, 45 kişilik ekiple erken saatlerde başlayacak. Arama çalışmaları, çığ kütlesinin altında bulunan dere yatağı üzerinde sürdürülecek.