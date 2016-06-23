Trabzon'da trafik kazası; 3 ölü, 3 yaralı

Trabzon'da iftar vakti meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı

Trabzon’dan Akçaabat istikametine gitmekte olan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, Yomra istikametine gitmekte olan Osman Zeki Çırak yönetimindeki ticari taksiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 61 AJ 776 plakalı otomobil içerisinde bulunan Asiye Demir (26) ve Elif Demir isimli kardeşler ve taksi şoförü Osman Zeki Çırak olay yerinde hayatını kaybetti.



İki kardeş araç içerisinde sıkışırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları çalışmada iki kardeşi araç içerisinden çıkarttı.

Kazada yaralanan Birsen Demir, Müyesser Çavuş ve Mustafa Usta ise Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.