T24 LogoT24 Logo
Spor

TRABZON'DA, TFF SÜPER KUPA SEVİNCİ TRABZON (A.A) 

08 Ağustos 2010 02:44

-TRABZON'DA, TFF SÜPER KUPA SEVİNCİ TRABZON (A.A) - 07.08.2010 - Trabzonspor'un, Bursaspor'u 3-0 mağlup ederek TFF Süper Kupa'yı kazanması, Trabzon'da coşkuyla karşılandı. Atatürk Alanı'nda kurulan dev ekranda maçı izleyen taraftarlar, 90 dakika boyunca takımlarına destek oldu. Maçın gollerini atan Teofilo Gutierrez için tezahürat yapan bordo-mavili taraftarlar, maçın bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte sevinç gösterilerinde bulundu. Meşale yakarak kolbastı oynayan taraftarlar, Bursaspor'la özdeşleşen timsah yürüyüşü de yaptı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24