-TRABZON'DA, TFF SÜPER KUPA SEVİNCİ TRABZON (A.A) - 07.08.2010 - Trabzonspor'un, Bursaspor'u 3-0 mağlup ederek TFF Süper Kupa'yı kazanması, Trabzon'da coşkuyla karşılandı. Atatürk Alanı'nda kurulan dev ekranda maçı izleyen taraftarlar, 90 dakika boyunca takımlarına destek oldu. Maçın gollerini atan Teofilo Gutierrez için tezahürat yapan bordo-mavili taraftarlar, maçın bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte sevinç gösterilerinde bulundu. Meşale yakarak kolbastı oynayan taraftarlar, Bursaspor'la özdeşleşen timsah yürüyüşü de yaptı.