Trabzon'da tartışılan Cephanelik projesi inşaatında 'sakınca' bulunmadı

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- TRABZON\'da halk arasında \'Cephanelik\' diye bilinen tarihi kulenin çevresinin imara açılmasıyla ilgili tartışmalar sürerken, Anıtlar Yüksek Kurulu\'nun, Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nca durdurulan projeyle ilgili incelemelerini tamamladığı belirtildi. Projenin ve açılacak restoran ile kafenin sahibi Ahmet Sarı, Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından yapılan incelemelerin ardından proje inşaatında bir sakınca bulunmadığını söyledi.

Boztepe Mahallesi\'nde 2000\'li yıllarda başlatılan restorasyonun ardından turizme kazandırılan, kentin önemli tarihi mekânlarından biri olan Cephanelik\'in yanında bulunan alanın imara açılması ve burada restoran ile kafenin yer alacağı tesis için inşaatın başlaması tepkilere neden oldu. Özellikle sosyal medyada tepkilerin hedefi olan inşaatı fotoğraflayan birçok kişi, paylaşımda bulunarak tarihi yapının dokusunun bozulacağını öne sürdü.

BAKANLIK YAZI GÖNDERDİ, İNŞAAT DURDU

11 milyon liraya mal olacak, yeşil çatı sisteminin uygulanacağı ve Nisan\'da tamamlanması planlanan projeye tepkiler üzerine, Kültür ve Turizm Bakanlığı, bahse konu alandaki inşaat çalışmalarının durdurulması için ilgili kurumlara ve inşaat izni veren Ortahisar İlçe Belediye Başkanlığı\'na yazı gönderdi. Bunun üzerine 30 Ocak\'ta inşaat durduruldu.

ANITLAR YÜKSEK KURULU İNCELEDİ, İNŞAAT SÜRÜYOR

Projeyle sit alanının rekreasyon alanına çevrildiği öne sürülen ve Türkiye Cumhuriyeti Kamu Denetçiliği Kurumu-Ombudsman\'a da konuyla ilgili şikâyet dilekçesi verilen proje için Anıtlar Yüksek Kurulu da inceme başlattı. Projenin ve açılacak restoran ile kafenin sahibi Ahmet Sarı, Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından yapılan incelemelerin ardından proje inşaatında bir sakınca bulunmadığını söyledi. İş adamı Sarı, \'Cephanelik\' diye bilinen tarihi kulenin yanında yapılan ve Anıtlar Yüksek Kurulu\'nca inşaatın devam etmesinde bir sakınca bulunmadığı yönündeki kararın ardından projede yer alan inşaat çalışmalarının da kaldığı yerden devam edeceğini ifade etti. Amaçlarının tarihi korumak ve yaşatmak olduğunu belirten Sarı, projedeki yapının tamamlanmasıyla son derece estetik olacağını ve bu çalışmaların ise kentte yaygınlaştırılması adına örnek olacağını da sözlerine ekledi.

CEPHANELİK OLARAK KULLANILDI

Trabzon\'da, 14\'üncü yüzyılda yapıldığı değerlendirilen tarihi kule, restore edilerek turizm işletmesi haline dönüştürülmüştü. Fatih Kulesi veya İrene Kulesi olarak da bilinen, Rus işgali sırasında mühimmat deposu olarak kullanıldığı için halk arasında \'Cephanelik\' olarak adlandırılan tarihi kulenin restorasyonuna, bir grup iş adamı tarafından Turizm Bakanlığı\'ndan alınan izinle 2000\'li yılların başında başlanmıştı. Tarihi kulenin restorasyonu tamamlanarak 2010\'da turizm işletmesi haline dönüştürülmüştü. Yaklaşık 25 ve 40 metre çaplarında iç içe geçmiş iki daireden oluşan kulenin iç bölümü dört, dış bölümü ise üç katlı olarak inşa edilmiş. Batı kısmında karakol binası da bulunan yapının, 1916-1918 Rus işgali sırasında mühimmat deposu olarak da kullanıldığı belirtildi.



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