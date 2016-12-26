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Spor

Trabzon'da tarihi kapışma

Trabzonspor, Hüseyin Avni Aker'deki son maçında Fenerbahçe'yi ağırlayacak

26 Aralık 2016 11:57

Spor Toto Süper Lig'in ilk devresi ve yılın son lig maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, yeni stadına geçmeden önce evindeki son maçında sarı-lacivertlileri ağırlayacak.

Fenerbahçe taraftarlarının tribünlerde yer almayacağı karşılaşmada her iki takım da sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatmak istiyor.

Trabzonspor, alınacak üç puanla ikinci yarıda Avrupa yarışına girmek, şampiyonluk kovalayan Fenerbahçe ise lider Başakşehir'in puan kaybetti haftada zirveye biraz daha yaklaşmak istiyor.

Bordo-mavili takımda Bero, Fenerbahçe'de ise Skrtel kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.

Avni Aker Stadı’nda oynanacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.

Saat 19:00’da başlayacak olan Trabzonspor – Fenerbahçe maçı Lig TV’den canlı yayınlanacak.

 

Muhtemel 11'ler

 

Trabzonspor: Onur, Zeki, Uğur, Durica, Mustafa Akbaş, Onazi, Okay, Yusuf, Mehmet Ekici, Castillo, N'doye

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener, Neustadter, Kjaer, İsmail, Mehmet Topal, Josef, Lens, Alper, Volkan Şen, Sow.

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TrabzonsporFenerbahçeHüseyin Avni Aker Stadı

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