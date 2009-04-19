Trabzon’da tarihi hamamda yangın

Trabzon'da tarihi bir hamamın sauna bölümünde çıkan yangın, maddi hasara yol açtı.



Alınan bilgiye göre, Kemerkaya Mahallesi Kahramanmaraş Caddesi Meydan Hamam Sokak'ta yer alan ve içinde müşteri bulunmadığı belirtilen tarihi "Meydan Hamamı"nın sauna bölümünde, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.



Hamamın iç kısmındaki tahta ve plastik bölümlerin tutuşmasıyla büyüyen yangın, vatandaşlarca su dökülerek söndürülmek istendi. Çabaların yetersiz kalması üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi.



Olay yerine gelen Trabzon Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, duman tahliyesinin sağlanması için hamamın üst kısmındaki camları kıran vatandaşların yardımıyla yangını söndürdü.



Yangında ölen ya da yaralananın olmadığı, maddi hasar meydana geldiği belirtildi.



19. yüzyılın sonlarında yaptırılan hamamın kadınlar ve erkekler bölümü bulunuyor. Çifte hamam olarak adlandırılan hamamın erkekler bölümü yapının doğusunda, kadınlar kısmı ise kuzey-güney doğrultusunda uzanıyor. Soyunmalık kısmı orijinalliğini koruyan ve sıcaklık kısmında dört eyvanlı köşe hücreli plan uygulanan hamam, soyunmalık, soğukluk ve sıcaklık kısımlarından oluşuyor.



Yetkililer, yangının, hamamın sauna bölümündeki aşırı ısıdan kaynaklanmış olabileceğini belirterek, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü kaydetti.

