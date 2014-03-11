Trabzon'da taraftara biber gazlı müdahale

Tatil edilen Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması sonrası, stat önünde olaylar çıktı. Fenerbahçe takımının çıkış yapacağı bölüme girmek isteyen taraftarlarla polis birbirine girdi. Avni Eker Stadı'nda yaşanan gerginlik, maçın tatil edilmesiyle daha da arttı. Stattan çıkan bir grup taraftar, protokol tribünü önünde toplandı. Fenerbahçe takımının çıkış yapacağı noktaya girmeye çalışan taraftarlar bariyerleri aşmaya çalıştı.

Araya giren polis taraftarlara müdahale etti. Taraftarlarla polis, protokol tribünü önünde birbirine girdi.



6 tane polisin yaralandığı bildirildi. Polis biber gazı ile müdahale etti.





Yaralı polisler stat içine taşındı





Fenerbahçe soyunma odasında sakin bir hava yaşanırken dışarıda yaşanan olaylarda yaralanan polisler soyunma odası koridorlarına getirildi. Soyunma odasında çok sayıda yaralı polis yer alırken tedavileri burada yapılıyor. Fenerbahçeli yönetim kurulu üyeleri de olayları sakin bir şekilde takip ediyorlar. Yaralı polislerin tedavisine kulüp doktorları da yardım ediyor.





Stada zırhlı araç geliyor





Avni Aker Stadyumu'nun Protokol Tribünü ile yan yana bulunan futbolcu çıkışı önünde arbede yaşanıyor. Çok sayıda taraftar bu bölüm önünde Fenerbahçeli yöneticiler ile futbolcuları taşıyacak özel araçları taşlıyor. Emniyet yetkilileri ise barikat ve kalkanlarla bu bölümde önlem almaya çalışıyor. Taraftarlar zaman zaman polis barikatına doğru ses bombaları atarken polis de taraftarlara gaz bombasıyla karşılık veriyor. Hakemler ve Fenerbahçe kafilesinin emniyetli bir şekilde çıkması içinse zırhlı araçlar bekleniyor.



Stadyum çıkışında toplanan taraftarlara polisin müdahalesi başladı. Polis zor kullanarak Avni Aker'in Protokol Tribünü ve futbolcu çıkışında toplanan taraftarları dağıtıyor.

Kaptan Onur: Daha sonra ölene kadar savaşacağız

Maç sonu stadyumun önünden ayrılmayan taraftarları dağılmaya ikna olması için emniyet yetkilileri Trabzonspor kaptanı Onur'u taraftarların yanına götürdü. Onur taraftarlarla diyalog kurmaya ve onları dağılmaya ikna etmeye çalışıyor.



Kaptan Onur taraftarlara şunları söyledi; "Biz bu temiz formanın takipçisiyiz. Ama bunlar temiz taraftarlara yakışmıyor. Ölene dek savaşacağız ama şimdi değil. Şimdi Trabzonspor'a yakışır biçimde dağılalım. Daha sonra ölene kadar savaşacağız."



Öte yandan bordo mavili yöneticiler ise Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'na "Başkanım Onur'u kim gönderdi taraftarların arasına. Aralarında esrar içen alkol kullanan var. Biri bıçak saplasa ne yaparız" diyerek sert çıktı. Hacıosmanoğlu ise "Onur'u kim gönderdi?" diyerek sitem etti.

Stada zırhlı araç

Avni Aker Stadyumu'nun Protokol Tribünü ile yan yana bulunan futbolcu çıkışı önünde arbede yaşanıyor. Çok sayıda taraftar bu bölüm önünde Fenerbahçeli yöneticiler ile futbolcuları taşıyacak özel araçları taşladı. Emniyet yetkilileri ise barikat ve kalkanlarla bu bölümde önlem almaya çalıştı. Taraftarlar zaman zaman polis barikatına doğru ses bombaları atarken polis de taraftarlara gaz bombasıyla karşılık verdi. Hakemler ve Fenerbahçe kafilesinin emniyetli bir şekilde çıkması içinse zırhlı araçlar geldi.