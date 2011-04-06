-TRABZON'DA SİLAH KAÇAKÇILARINA YÖNELİK OPERASYON TRABZON (A.A) - 06.04.2011 - Trabzon'da düzenlenen operasyonda, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerindeki imalathanelerde ürettikleri silahları çeşitli illere pazarladıkları iddia edilen 8 kişi yakalandı. Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda ve silah kaçakçılığına yönelik Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, 6 ay önce bir çalışma başlattı. Çalışma sonucunda, bölgede kontrolü zor, yüksek, dağlık ve ormanlık kesimlerde veya yerleşim yerleri dışında bulunan basit atölyelerdeki ilkel tezgahlarda, bölgede bu işi kendilerine meslek edinmiş şahıslar tarafından yasa dışı olarak üretilen el yapımı silahların Trabzon dışındaki çeşitli illerde pazarlandığı tespit edildi. Genişletilen araştırma sonucu, zanlıların ürettikleri kaçak silahları genellikle araçlara gizleyerek ya da yolcu oldukları şehirler arası yolcu otobüslerine koydukları paketler ve valizlere gizleyerek veya kargoyla diğer illerdeki alıcılara ulaştırdıkları belirlendi. Bu tespitler sonrası bir süre önce harekete geçen ekiplerce, çeşitli illerde düzenlenen operasyonlarda 6 kişi çeşitli silahlarla yakalandı. Bu kişilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Zanlıların tutuklanması sonrası aynı olayla ilgili yeni delillerin ortaya çıkması üzerine bu sabah saatlerinde aynı suçlara karışan diğer şüphelilerin yakalanması için Trabzon'un yanı sıra Düzköy ile Tonya ilçelerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, silah kaçıkçılığı yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli yakalandı. Emniyette işlemleri süren bu kişilerden de 2 ruhsatlı tabanca, 1 uzun namlulu silah, 2 kuru sıkı tabanca, 28 tabanca şarjörü, 309 tabanca fişeği, 38 mavzer fişeği ile silah yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Operasyon kapsamında toplam 41 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatlı tabanca, 3 uzun namlulu tüfek, 3 kuru sıkı tabanca ve çeşitli silah parçaları ile fişekler ele geçirildiği belirtildi.