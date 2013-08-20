Trabzon'da sel: 2 kişi kayıp

Trabzon’un Yomra ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle İkisu deresi taştı. Taşdelen köyünde sele kapılan iki kadın kaybolurken, Sayvan köyü yolu ulaşıma kapandı.

Yağış Yomra’nın yüksek kesiminde saat 15.00 sıralarında etkili oldu. İkisu deresi taşınca İkisu Köyü’nü Sayvan Köyü’ne bağlayan yolun yaklaşık 200 metrelik bölümü sular altında kaldı. Fatih Turan'ın DHA'da yayımlanan haberine göre, yetkililere haber vermelerine rağmen yolun açılması için çalışma başlatılmamasından yakınan köy sakinlerinden İbrahim Karslı, " Yol 3 saattir kapalı. Her şiddetli yağışta aynı şeyi yaşıyoruz. Yetkililere haber verdik ama gelen, giden yok. Vatandaşlar perişan oluyor. Her yıl bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Ağaçlar dereyi tıkayınca su yola çıkıyor" diye konuştu.

İki kişi kayıp

Sağanak yağışın etkili olduğu Yomra ilçesinde Taşdelen köyü Gozdeğirmen mevkinde 50 yaşındaki Memnune ve 70 yaşındaki Şakire Ateş sel sularına kapılarak kayboldu. Bölgeye çok sayıda AKUT, UMKE, Sivil Savunma ve Trabzon Belediyesi ekipleri sevk edilerek arama kurtarma çalışması başlatıldı. Konuyla ilgili bilgi veren Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, “İlçemizde taş ocağının olduğu bölgede mahsur kalan 50 vatandaşımıza ulaştık ve onların tahliyesini sağladık. Çok şükür burada bir can kaybı olmadı. Taşdelen Köyü'nde Memnune ve Şakire Ateş kayıp. Bölgeye giden yol yaklaşık 10 noktada kapalı. Kayıplara henüz ulaşamadık Akut da bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor" dedi.