Trabzon'da 'ragbi' heyecanı

T24 -

Hüseyin Avni Aker'de Oynansa iyi olacaktı

'Bizim uşaklar maç izler, futbol bilirler'

Gürcistan'ın ev sahipliğinde Tiflis'te oynanması gereken, ancak iki ülke arasındaki gerginlik nedeniyle tarafsız sahada oynanmasına karar verilen Avrupa Milletler Kupası'ndaki Gürcistan-Rusya ragbi maçı, Akçabaat Fatih Stadı'nda, 20 Mart Cumartesi günü saat 15:00'te yapılacak.Kente gelen Gürcü görevliler, Fatih Stadı'nı ragbi maçına hazırlamak için, kale direklerini yerinden sökerek, gerekli düzenlemeleri yaptı. Bazı bölümleri de boyanan stat, cumartesi gününe kadar çizgilerin çizilmesi ve uzun kale direklerinin dikilmesiyle, ragbi maçına hazır hale gelmiş olacak.Statta bu çalışmalar sürerken, kupada iki iddialı takımın maçını izlemek isteyen ragbi severler, kısa sürede tükenen maç biletlerinden bulabilmek için yoğun çaba gösteriyor.Trabzonspor'da forma giyen Arçil ve Şota'nın kentte çok sevilmesinin de etkisiyle taraftar desteğini arkasına alacağını düşünen ev sahibi Gürcistan'ın elindeki biletler, çok istemesine rağmen, maçın 22 bin kişilik Hüseyin Avni Aker Stadı yerine, 6 bin 317 kişilik Fatih Stadı'na alınması üzerine, kısa sürede tükendi.Günler öncesinden Trabzon'da kalacağı otele rezervasyonunu yaptıran çok sayıda Gürcü taraftar, ya bizzat gelerek, ya da Trabzon'dan, Rize'den tanıdıklarını araya koyarak, bilet bulma ümidiyle uğraş veriyor.Maç için bilet bulmaya çalışanlardan biri de Gürcistan'da iş ortaklığı yaptığı 9 arkadaşının istediği üzerine, stada gelerek görevlilerden maç bileti isteyen Rizeli Mustafa Onur Biber.Dobordjginizde'nin ortağı Osman Çalışkan da organizasyon nedeniyle 6 bin 500 kişinin Trabzon'a geleceğini belirterek, ''Şirket yetkilileri son bir kez 'sorun var mı' diye otellere ve stada baktılar. Şu anda bütün oteller dolu'' dedi.Trabzon'da yapılacak 2011 Avrupa Gençlik Olimpiyatları öncesinde ragbi maçının bir sınav olacağını kaydeden Çalışkan, ''Hüseyin Avni Aker Stadı'nda maç oynansa daha iyi olacaktı. 20 bin kişi maçı izleyecekti. Fatih Stadı'nın tamamına yakını Gürcülere ayrıldı. Çok talep var. Yurt içinden de talep var, ama bilet yok. Umarım iyi bir maç olur'' ifadelerini kullandı.Ragbi severlerin bilet bulmak için yoğun çaba gösterdiği, birkaç televizyon kanalının canlı olarak yayımlayacağı maça ev sahipliği yapacak Trabzonlular ise henüz ragbi hakkında bilgi sahibi değil.Fatih Stadı'nın hemen kenarında evi bulanan Kadem Marufoğlu, 10 yıldır oturduğu evinden Akçaabat Fatih Stadı sahasının tam olarak görüldüğünü, ancak burada ragbi maçı oynanacağını gazetecilerden öğrendiğini belirterek, şaşkınlığını gizleyemedi.