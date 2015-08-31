Trabzon'da puanlar paylaşıldı; Trabzonspor 2-2 Akhisar Belediyespor

Bursaspor ve Beşiktaş'ı yenerek sezona hızlı giriş yapan Trabzonspor, N'Doye'nin penaltı kaçırdığı maçta Akhisar'la 2-2 beraberliği son dakikalarda bulduğu golle kurtardı.

Son bölümleri büyük heyecana sahne olan karşılaşmanın 42'nci dakikasında Yusuf'un golüyle devreyi 1-0 önde kapatan bordo-mavililer karşısında konuk ekip 56'ncı dakikada Hasan Kabze'nin penaltı golüyle beraberliği sağladı. 62'nci dakikada N'Doye'nin ayağından penaltı kaçıran Trabzonspor, 77'inci dakikada Rodagella'nın kafa vuruşundan gelen golle büyük şok yaşadı. Son dakikalarda rakip kalede büyük baskı kuran bordo-mavililer, Cardozo'nun 85'teki golüyle umutlansa da kalan dakikalarda skoru değiştiremedi ve 10 sezon aradan sonra lige 3'te 3 yaparak başlama şansını kaçırdı.





Maçtan notlar:



Şota kazanan 11'i bozmadı



Trabzonspor Teknik Direktörü Şota Arveladze, geçen hafta deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden kadroyu bozmadı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda sahaya sürdüğü 11'i Akhisar Belediye maçında da oynatan Gürcü teknik adam, Beşiktaş maçının 18 kişilik kadrosunda yer alan Aytaç Kara ve Sefa'yı ise bu akşamki maçın kadrosuna almadı.



Yeni transfer 18'de



Trabzonspor'un hafta içinde Chelsea'den bir yıllığına kiraladığı Alman forvet oyuncusu Marko Marin, Akhisar Belediye maçının 18 kişilik kadrosunda kendine yer buldu. Dün açıklanan diğer yeni transfer Douglas Franco ise 18'de yer almadı.



Mehmet 4 maç sonra



Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. Ön eleme turu rövanşında oynadığı Differdange 03 maçında sakatlanan ve Rabotnicki maçlarıyla ligdeki Bursaspor ve Beşiktaş maçları olmak üzere 4 maçtır takımdan uzak kalan Mehmet Ekici, Akhisar Belediye maçının 18 kişilik kadrosuna alındı. Son bir haftadır takımla çalışan Mehmet Ekici'nin riske edilmediği ve milli takım arasında tamamen iyileştikten sonra sahaya sürülmesinin amaçlandığı belirtildi.





Cezaya rağmen seyirci ilgisi



Trabzonspor'un evinde ligin ilk haftasında oynadığı maçı maraton ve kale arkalarından izleyen yaklaşık 6 bin seyircinin, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Passolig kartlarının bir maçlığına bloke edilmesi nedeniyle Akhisar Belediye maçına seyirci ilgisinin düşük olacağı sanılıyordu. Ancak bordo-mavili seyirciler takımlarını yalnız bırakmadı. Yaklaşık 8 bin bordo mavili taraftar coşkuyla takımlarını destekledi. Öte yandan 50 kişilik Akhisar Belediye taraftarı da kendilerine ayrılar tribünden karşılaşmayı takip etti.



Dostluk gösterisi

Maç öncesi seromonide Trabzonsporlu futbolcular konuk ekip oyuncularına birer buket çiçek verdi. Akhisar Belediyeli futbolcular ise karşı jestte bulunarak kendilerine verilen buketleri tribünlere gidip seyircilere hediye etti.