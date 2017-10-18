Trabzon'da önemli davaların avukatı hayatını kaybetti

İnan KALYONCU/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da, Fenerbahçe otobüsüne yönelik silahlı saldırı olayının sanıklarının da yargılandığı önemli davalarda avukatlık yapan Trabzon Barosu avukatlarından 51 yaşındaki Turan Çelik, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kente, Sürmene İlçesi’nde 4 Nisan 2015 tarihinde Fenerbahçe otobüsüne yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının sanıklarının yargılandığı davanın da aralarında bulunduğu birçok önemli olaya ilişkin ceza davalarının avukatlığını üstlenen avukat Turan Çelik, İstanbul’da kanser tedavisi gördüğü hastane yaşamını yitirirdi. Uzun süredir İstanbul’da tedavi gören ve ardından da Koç Üniversitesi Hastanesi’nde ilik nakli yaptıran avukat Çelik\'in acı haberi, Trabzon\'da ailesi, meslektaşları ve sevenlerini üzüntüye boğdu.

Avukat Turan Çelik\'in ölümü nedeniyle Trabzon Barosu da taziye ilanı yayımladı. Çelik için bugün saat 12.30\'da Trabzon Adliyesi önünde bir tören düzenleneceği ardından kılınacak cenaze namazı sonrası avukatın toprağa verileceği öğrenildi.



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