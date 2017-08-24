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Trabzon'da kazaları önlemek için 'maket polis aracı'

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, trafik kazalarını önlemek için ilginç bir yönteme başvurdu

24 Ağustos 2017 20:14

Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nce sürücülerin trafik ihlali yapmasının önüne geçmek amacıyla kazaların yoğun görüldüğü bazı yol kenarlarına maket trafik polisi araçları konuldu.

Trabzon Yıldızlı-Akyazı Tüneller Mevki'inde Trabzon-Rize karayolu kenarına yerleştirilen maket trafik polisi aracı ile kazaların ve kural ihlallerinin önlenmesi hedeflendi. Trafikte görülen olumsuzlukların ve sürücülerin trafik kuralı ihlali yapmasının önüne geçmek için yol kenarına yerleştirilen maket trafik polisi aracı hareket halindeki sürücülerin de dikkatini çekiyor.

Uzaktan bakınca gerçek sanılan aracın maket olduğu sürücüler tarafından ancak yanından geçerken fark edilebiliyor.

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