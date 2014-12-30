Trabzon'da isyan: İstifa et!

Trabzonspor, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda konuk ettiği Eskişehirspor'a 4-1 mağlup olan ve zirvenin 13 puan gerisine düştü. Yerel basın, Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, "Aralık ayına kadar şampiyonluğa oynayamazsak istifa ederim" sözünü hatırlattı.

Trabzonspor'da son 4 lig maçında yenilen 12 gol, teknik kadro ve yönetimi ara transferde kaleci ve defans oyuncusu arayışlarına yöneltti. Yerel basın ise yönetimden futbolculara, teknik kadrodan hakem Özgür Yankaya’ya kadar herkese çok ağır eleştiriler yöneltti.

Ersun Yanal’ın göreve gelişinin ardından iyi bir başlangıç yapan ve şampiyonluğu telaffuz etmeye başlayan, ancak son maçlarda skor ve oyun anlamında verimli olamayan bordo-mavili takım, ligin alt sıralarında yer alan Eskişehirspor’dan sahasında 4 gol yiyince camia adeta isyan etti. Beşiktaş (0-3), Ç. Rizespor (3-2), Bursaspor (3-3) ve Eskişehirspor (1-4) ile oynadığı son 4 lig maçında 12 golü kalesinde gören bordo–mavililerde, kaleye ve defansa takviye yapılması kesinleşti. Teknik Direktör Ersun Yanal da, genç ve önü açık kalecileri bulunduğunu belirterek, “Ancak şu anda çok net şekilde kaleciye ihtiyacımız olduğu ortada. Bu konuda çalışma yapacağız” diyerek kaleci transferine yeşil ışık yaktı. Yanal, önümüzdeki günlerde yönetimle bir araya gelerek özellikle kaleci ve defans ağırlıklı transfer listesini sunacak ve devre arası çalışmalarına kadar transferlerin yetiştirilmesini isteyecek.

‘Mücadele etmeyen oyuncuya tahammülümüz yok’

Eskişehirspor maçında sergilenen futbol ve özellikle takımın toplu defans anlayışını tam anlamıyla uygulayamaması Ersun Yanal’ı kızdırdı. Şans verdiği bir çok oyuncudan istediği verimi alamayan Yanal, öğrencilerine göz dağı verdi. Futbolun artık yüksek mücadeleyle oynanan bir oyun olduğunu belirten Yanal, “Kaliteyi belirleyecek özel yetenekler var tabii ki ama takım olarak da mücadele etmek zorundasınız. Mücadele etmeyen hiçbir oyuncuyu kaldıramayız. Sahaya çıkan 10 kişi de eşit mücadele etmek zorunda. Bu 10, hatta kaleciyle 11 kişiden hiç birisinin mücadelede eksik kalmasını kaldıramayız. Trabzonspor, tüm oyuncularıyla mücadele eden bir takım olacak” dedi.

‘Sözünü tut, istifa et!’

Kuzey Ekspres Gazetesi, Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu’nun, "Aralık ayına kadar şampiyonluğa oynayamazsak istifa ederim" sözünü hatırlatarak, “Sözünü tut, istifa et! Trabzon’u ve Trabzonspor’u işgal etmek için yola çıkan Hacıosmanoğlu, Trabzonspor’u işgal edemedi ama işgalden beter etti, yaktı, yıktı. Yüzyılın kadrosu diye transfer edilen oyuncuların yüzyılın fiyaskosu olduğu ortaya çıktı. Şapka düştü, kel göründü” ifadeleriyle yönetime sert eleştirilerde bulundu. Taka Gazetesi, “Kaos kulübün kaos futbolu. Başkan buz kesti” başlıklarıyla maçı okuyucularına duyurdu.

Siyah sayfa!

Spor sayfasını yas günlerine özgü şekilde siyah zemin üzerine yapan Karadeniz Gazetesi ise “Acı kaybımızdan dolayı kapalıyız! 2015 yılını hüzünle karşılıyoruz. Yastayız. Bunu da mı görecektik? Yeni yıla umutla girelim dedik; hakem Özgür Yankaya faktörünü hesaba katmadık. Buz gibi golümüzü vermedi, Yusuf’a yapılan faulü görmeyerek Eskişehir’in golüne davetiye çıkardı” ifadelerini kullandı. Günebakış Gazetesi, “Eserinizle övünün! Trabzon’un bittiği andır. Beşiktaş’ın tam 13 puan gerisine düştük. Eskişehir karşısında hüsran yaşadık, ligin zirvesine havlu attık. Hakem Yankaya çıldırttı” başlıklarını attı.

‘Yanal’ın fırtınası yalan oldu’

Son Nokta Gazetesi, Yanal’ın fırtınası yalan oldu” manşetinin spotlarında, “Yankaya rezalet, Trabzonspor sefalet. Skandal hakem. Rezil hakem, rezil savunma” derken, Karadeniz’in Sesi Gazetesi, “Kupada dokuz, ligde yokuz. Hakem buz gibi golü yedi. H-acı tablo” başlıklarını kullandı.

Kamp Trabzon’da

Trabzonspor, devre arası hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürme kararı aldı. Her yıl Antalya’ya giden bordo–mavililer, sürenin çok kısa olduğunu belirten Teknik Direktör Ersun Yanal’ın isteği üzerine, ikinci yarı hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde sürdürecek.

Yolculuk yarın

Ziraat Türkiye Kupası’nda Perşembe günü deplasmanda Manisaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor yarın Manisa’ya gidecek. Sabah tesislerinde son antrenmanı yaparak hazırlıklarını tamamlayacak olan bordo–mavililer, saat 15.00’te özel uçakla İzmir’e gidecek, ardından karayoluyla Manisa’na geçerek kampa girecek.