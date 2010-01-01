Trabzon'da iki transfer bombası

T24 - Trabzonspor, Sivasspor'dan Sezer Badur ve küme düşürülen Ankaraspor'dan Murat Tosun'u 2.5 yıllığına renklerine bağladı.



Yeni yıla iki flaş transferle giren Bordo - mavili takımda kadroyu güçlendirme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Bordo - mavili yönetim gece geç saatlere kadar süren pazarlıklar sonucunda küme düşürülen Ankaraspor'da serbest kalan Murat Tosun ve Sivasspor'dan Sezer Badur ile her konuda anlaşmaya vardı. Genel Sayman Mahmut Aksu ve Sportif Direktör Ünal Karaman'ın görüşmeler sonrasında 25 yaşındaki forvet oyuncusu Murat Tosun ve yine 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Sezer Badur'la anlaştı. Teknik direktör Şenol Güneş'in isteği üzerine yapılan iki transferin bugün bordo - mavili takımın Antalya'da yaptığı kampa dahil olacağını söyleyen İdari Menajer Caner Çuvalcıoğlu, "Transferin detayları düzenlenecek imza töreniyle belli olacak. Çok büyük bir aksilik olmazsa imza törenini de takımın kamp yaptığı otelde düzenleyeceğiz" dedi.

Murat, Trabzonspor'u çok istiyordu

Bordo - mavili takımın Ankaraspor'un küme düşürülmesinin ardından verilen 1 haftalık transfer izninde de kadrosuna katmaya çalıştığı Murat Tosun, Trabzonspor'da oynamayı çok istediğini söyledi. Tosun, daha önce Trabzonspor'a transferinin son anda gerçekleşmediğini belirterek, "Şimdi fırsat oldu. Bu formayı en iyi şekilde taşıyacağıma inanıyorum" diye konuştu.

Trabzonspor'un sürpriz bir şekilde transfer ettiği Sezer Badur için ise Sivasspor kulübüyle gecenin geç saatine kadar görüşme yapıldığı belirtildi. Bu görüşmelerin sonucunda Sivasspor'a 700 bin Euro civarında bonservis bedeli ödendiği öğrenildi.

Transfer sezonunun başlamasıyla birlikte bu iki futbolcuyla resmi sözleşmelerin imzalanacağı ifade edildi.

