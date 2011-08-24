-Trabzon'da heyelan TRABZON (A.A) - 24.08.2011 - Trabzon'un Of ilçesinde meydana gelen heyelanda bir ev kullanılamaz hale geldi. Alınan bilgiye göre, Cumapazarı beldesi Cumhuriyet Caddesi'nde, Hasan Saral'a ait 3 katlı betonarme binanın arka kısmındaki kayalıklardan kopan moloz ve büyük kaya parçaları, binanın birinci katındaki evin duvarlarını yıktı. Gece yarısı meydana gelen olayda evin çocuk odası ile mutfak kısımları kaya parçalarıyla doldu. Merdiven boşluklarının duvarlarının da yıkıldığı olayda, evde bulunan 3 kişi yara almadı. Ev sahibi Hasan Saral (29), gazetecilere yaptığı açıklamada, gece gürültüyle uyandıklarını belirterek, ''Kayaların duvarları yıkma seslerini duyarak uyandık. Önce ne olduğunu anlayamadık. Sesin geldiği tarafa doğru yürüdüm. Mutfağın kapısı açık olduğunda direkt malzemeleri gördüm. Çocuk odasının kapısını açamadım. Yatak odamızın evin aşağı kısmında olması bizleri kurtardı. Eşim ve 4 yaşındaki çocuğumla aynı odadaydık. Verilmiş sadakamız varmış'' dedi. Olayın 30-40 dakika daha geç meydana gelmesi halinde sahur hazırlığı için eşinin mutfakta olacağını anlatan Saral, ''Allah bizleri korudu'' diye konuştu. Evde incelemelerde bulunan Cumapazarı Belediye Başkanı Ahmet Saral ise son dönemde yağmursuz gün geçmediğini vurgulayarak, ''Yağmur nedeniyle toprak ve zemin iyice yumuşadı. Belde olarak zaten dik yamaçların bulunduğu bir mevkideyiz. Afetin her türlüsünü yaşamış bir beldeyiz. Allah daha büyük afetlerden bizleri korusun. Vatandaşlarımıza gerekli uyarıları yaptık'' dedi.