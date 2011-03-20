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Yaşam

TRABZON'DA HAVA ULAŞIMINA SİS ENGELİ TRABZON (A.A)

20 Mart 2011 14:54

-TRABZON'DA HAVA ULAŞIMINA SİS ENGELİ TRABZON (A.A) - 20.03.2011 - Trabzon'da etkili olan sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle Trabzon Havalimanı'ndaki iç ve dış hat seferleri yapılamıyor.  Kentte özellikle sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) yetkilileri, aralarında Ankara-Trabzon seferini gerçekleştiren bir uçağın da yer aldığı bazı uçakların, sis yüzünden Samsun Havalimanı'na yönlendirildiğini belirtti. Sisin etkisini azaltmasının ardından Trabzon Havalimanı'ndaki seferlerin normale döneceği ifade edildi. 

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