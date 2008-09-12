Trabzon'da 'fişleme' coşkusu

Trabzon’da Ramazan eğlencelerinin yapıldığı alanda stant açan polis gönüllü vatandaşların parmak izini kayıt altına alıyor



Trabzon’da ramazan eğlencelerinin yapıldığı alanda stant açan polis, gönüllü vatandaşların parmak izini kayıt altına alıyor. Trabzon Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından açılan stantta, tanıtım broşürleri, video gösterileri yer alırken, halkın polisi daha iyi tanıması için çeşitli aktiviteler de gerçekleştiriliyor.



Veri tabanına ekleniyor



Stantta ayrıca, gönüllü olan vatandaşların parmak izleri, bir dizüstü bilgisayar yardımıyla yaklaşık 2,5 dakikada alınarak, AFİS (Otomatik Parmak İzi Alma Sistemi) adı verilen sistemle kaydediliyor. Burada kayıt altına alınan parmak izleri ile kimlik bilgileri ve vatandaşa ait bir de fotoğraf, otomasyon ağıyla Emniyet Genel Müdürlüğü veri tabanına ekleniyor.



Toplum Destekli Polis Amirliği yetkilileri, ramazan ayının başından itibaren bu çalışmanın yürütüldüğünü, standın oldukça ilgi gördüğünü belirterek, günde ortalama 20 kişinin, kendi isteğiyle parmak izinin alındığını söylediler.



'Keşke dememek için'



Parmak izi veren gönüllülerin, başları sıkıntıya düştüğünde "keşke" dememek için stantlarında bulunduklarını ifade eden yetkililer, parmak izinin, en hızlı ve en kolay kimlik tespit yöntemi olduğunu belirttiler.



Yetkililer, parmak izinin arşivde kayıtlı olmasının birçok faydasının bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydettiler: "Size ait kimlik bilgilerinin başkaları tarafından kullanılması durumunda, parmak iziniz arşivde kayıtlı olduğu için, kimliğinizi ispat etme çabasına girişmeyecek, haklarınızı koruma altına almış olacaksınız. Yangın, deprem, sel gibi doğal afetler ile uçak ve tren kazası gibi toplu ölüm olaylarında kayıtlardaki parmak izlerinden kimlik tespiti kolay bir şekilde yapılabilecektir. Parmak izini vermek, hiçbir hak mahrumiyetine neden olmadığı gibi, kimseyi de şüphe altında bırakmaz."



'Zaten suça karışmam'



Stantta parmak izi vererek sisteme kayıt olan öğrenci Ziya Koçak (23), insanların bir kazada veya suçlanma durumunda parmak izinin önem kazanacağını belirterek, "suça karışma durumum olmayacağına emin olduğum için rahatlıkla parmak izimi kaydettiriyorum. Suça karışsam bile bunu yaptığım için pişmanlık duymam. Çünkü bu TC kimlik numarası gibi bir şey. Her insanda kimlik numarası bir tane var, parmak izi de öyle" dedi.



Medikalci Ali Demircan (27) ise parmak izi kaydını gönüllü olarak yaptırdığını ifade ederek, "güzel bir uygulama. Herkesin vermesi gerekiyor. 70 milyonluk Türkiye’nin tümünün parmak izinin kayıt altına alınması çok güzel olurdu. Bu uygulama bizler için. Bir suç durumunda ben bile işlesem cezamı çekmeliyim. Parmak izi verenlerin sayısı arttıkça suçlunun tespiti daha kısa sürede yapılacak. Mağdur insanların devlete olan güvenleri sarsılmayacaktır" diye konuştu.



Öğrenci Pelin Dal (24) da Almanya’da yaşadığını, tatil için geldiği memleketinde ilginç bulduğu için bu uygulamaya katıldığını söyledi.



80 yıl saklanıyor



Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nda 2 Haziran 2007 tarihinde değişiklik yapan 5681 Sayılı Kanun’la pasaport, ehliyet ve silah ruhsatı alacakların parmak izi vermeleri zorunlu hale getirilirken, aynı kanun kapsamında polise, gönüllülerden de parmak izi alma yetkisi tanındı.

Gönüllü parmak izi verenlerin haricinde parmak izi alınanların, fotoğrafları da Emniyet Genel Müdürlüğünün sistemine kaydediliyor.



Veriler, kayıt tarihinden itibaren 80 yıl süreyle sistemde saklanırken, parmak izi alınan kişinin ölmesi halinde, bu süre 10 yıl ile sınırlandırılıyor.(AA)



