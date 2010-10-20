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Yaşam

TRABZON'DA EFES PİLSEN BLUES KONSERİ TRABZON (A.A)

20 Ekim 2010 02:08

-TRABZON'DA EFES PİLSEN BLUES KONSERİ TRABZON (A.A) - 19.10.2010 - Efes Pilsen Blues Festivali kapsamında Trabzon'a gelen blues müziğinin ustaları, müzikseverlerle buluştu.  Zorlu Grand Otel'de düzenlenen konserde, Kenny Neal, Mitch Woods&His Rocket 88 ve Samuel James, çok sayıda müziksevere güzel dakikalar geçirtti. 21. kez çıktığı Türkiye turuna Denizli'den başlayan festivalin, 6 Kasıma kadar süreceği belirtildi. Festival, Ankara, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Eskişehir, Bursa ve İstanbul'da gerçekleştirilecek konserlerle son bulacak.

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