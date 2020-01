Trabzon'da doktordan hastalara sazlı sözlü terapi

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- TRABZON\'da özel bir diyaliz merkezinde görevli Dr. Seyit Hisaoğlu, hasta ve hasta yakınlarının moralini yükseltmek, kısa süreliğine de olsa sıkıntılarını unutturmak için bağlama çalıp türkü söylüyor. Bazı hasta ve hasta yakınları da türkü söyleyerek doktora eşlik ediyor.

Özel Yavuz Selim Diyaliz Merkezi\'nde tedavi gören hastalarla yanlarındaki yakınları, Dr. Seyit Hisaoğlu\'nun kendilerine gösterdiği özel ilgiden dolayı keyifli anlar yaşıyor. Giresun\'da yaklaşık 9 yıl önce bir hastasının hediye ettiği bağlamayla, müzikte kendisini geliştiren Dr. Hisaoğlu, diyaliz merkezindeki hastalarının moralini yükseltmek için bağlama çalıp, türkü söylüyor. Hasta ve hasta yakınları da türkülere eşlik ediyor.

\'AMACIMIZ ONLARI MUTLU ETMEK\'

Amaçlarının hastalara moral vermek olduğunu belirten Dr. Seyit Hisaoğlu \"Biz köyde inek beklerken türkü söylerdik ama bağlama çalamazdım. Bir hastam bana bağlama hediye etti. Ben de bu yönde kendimi geliştirerek bağlama çalmaya başladım. Bu hikâye 8-9 yıl önce başladı. Çok usta değiliz. Hastaların mutluluğa ihtiyacı var. Zaten makineler gerekeni yapıyor ama moral çok önemli. Psikolojik ve moral tedavisinin çok önemi var. Salona girdiğimde türkü söylemezsem hastalar soruyor, \'Acaba hoca neden söylemedi, morali mi bozuk?\' diye. Her gün salonda türkümüz. Bazen teyzelerimiz ağlıyor. Ağlamak da bazen iyidir. Olsun deşarj olunuyor. Bize eşlik ediyorlar. Farklı olmak farkındalığı da beraberinde getiriyor. Hastalarımız bana gelsin, ben moral vereyim onlara. Amacımız hastalarımızın moralli ve mutlu olmasıdır \" dedi.

ÇOK MEMNUNLAR

Böbrek yetmezliği tedavisi gören Musa Taşkın, bağlama eşliğindeki türkülerle morallerinin en üst seviyeye çıktığını dile getirerek, \"Seyit doktor bizim terapi hocamız. Bize gelip saz çalıyor, türkü söylüyor. Biz de ona eşlik ediyoruz. Bu sayede moral ve motivasyonumuz üst seviyeye çıkıyor. Tedavime çok etkisi oldu. Bizde moral olduğu zaman her şey iyi gidiyor. Teşekkür ederiz. Böyle olunca hastaneden çıkmak istemiyoruz\" diye konuştu.

\'ÖRNEK OLMALI\'

Diyaliz merkezindeki bir hastanın yakını Sevinç Ergül de böyle doktorların örnek olması gerektiğini kaydederek, \"Hocamız gerçekten bir ömür. Annemi başka hastaneye getirdik, istemedi. İlla burada Seyit hoca olsun istiyor. Annem onu gördü mü sanki iyileşiyor. Allah razı olsun. Ortam çok iyi. Burası bir aile gibi. Saz çalıp türkü söylüyor. Annem ondan bazen istek türkü istiyor. Daha ne olsun. Böyle doktorlar örnek olmalı\" ifadelerini kullandı.

AİLE ORTAMI

Diyaliz hemşiresi Dilek Yılmaz ise hastalarının morali için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını vurgulayarak şöyle dedi:

\"Doğaçlama gelişti bu durum. Doktorumuz vizitelerinde dahi böyle, sürekli türkü söyleyerek iletişim sağlıyor. Hastalar sürekli teklifte bulunur. Hastalarımız en ihtiyaç duyduğu şey moral. Bu küçük nüanslar onları çok mutlu ediyor. Biz burada hastalarımızla bir aile gibiyiz.\"



FOTOĞRAFLI