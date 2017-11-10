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Trabzon'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Fatih TURAN/SÜRMENE (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Sürmene ilçesinde, polis tarafından farklı adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda, 9 kişi, DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı

10 Kasım 2017 17:45

Fatih TURAN/SÜRMENE (Trabzon), (DHA)- TRABZON\'un Sürmene ilçesinde, polis tarafından farklı adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda, 9 kişi, DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, sabah saatlerinde, Sürmene\'de farklı birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 9 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı. Şüphelilerin ilçede örgütün propagandasını yapıp, elebaşı Ebubekir El Bağdadi\'nin halife olduğunu söyledikleri belirlendi. Şüpheliler sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilirken, alınan ifadeler sonrası gözaltı sayısının artabileceği belirtildi. Soruşturma sürüyor.

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