-TRABZON'DA BURSA MESAİSİ BAŞLADI TRABZON (A.A) - 12.04.2011 - Spor Toto Süper Lig Lideri Trabzonspor, hafta sonu sahasında Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenman, teknik direktör Şenol Güneş'in futbolcularla toplantı yapması nedeniyle yaklaşık 30 dakika geç başladı. Güneş yönetimindeki antrenmana sakatlığı nedeniyle sezonu kapayan Onur haricinde tüm futbolcular katıldı. Hafif sakatlıkları bulunan Selçuk ve Glowacki takımdan ayrı olarak koşu yaptı. Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptılar. Çift kale maçta ayağına darbe alan Tayfun, sakatlanarak çalışmayı yarıda bıraktı. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.