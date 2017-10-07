T24 LogoT24 Logo
Gündem

Trabzon’da ‘Bağımsızlık referandumu’ protestosu

Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da, Alperen Ocakları İl Başkanlığı tarafından Irak'ın Kerkük kentinde yapılan bağımsızlık referandumu düzenlenen yürüyüş ve basın açıklaması ile protesto edildi

07 Ekim 2017 19:16

Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da, Alperen Ocakları İl Başkanlığı tarafından Irak\'ın Kerkük kentinde yapılan bağımsızlık referandumu düzenlenen yürüyüş ve basın açıklaması ile protesto edildi.
Alperen Ocakları Trabzon İl Başkanlığı üyesi yaklaşık 50 kişi Uzun Sokak Mevkii\'nde toplandı. Grupta bulunanlar ‘Kerkük Türk’tür, Türk kalacak’ sloganları eşliğinde 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı’na doğru yürüdü. Burada tekbir getiren grup adına açıklama yapan Alperen Ocakları üyesi Emre Akyüz, Kuzey Irak’ta yapılan sözde referandumun hiçbir hukuksal dayanağı olmadığını belirterek uluslararası normlara aykırı referanduma verilen tepkilerin yetersiz kaldığını öne sürdü. Akyüz, şöyle dedi:
\"Biz çok iyi biliyoruz ki bu referandumun amacı masum bir Kürdistan kurmak değil büyük İsrail projesine hizmet etmektir. Bilinmelidir ki Kerkük’te bir İsrail uşağı devletin kurulması Türkiye’nin toprak bütünlüğünü tehdit edecektir. Barzani bilmelidir ki devlet referandum ile değil kan ile kurulur.Kerküklü Türkmen kardeşlerimiz müsterih olsunlar ki dün nasıl ki Kosova da, Bosna da ,Çeçenya\'da, Karabağ\'da,Türkmen Dağı\'nda mazlumları yalnız bırakmadıysak, bugün de Kerkük’deki soydaşlarımızı yalnız bırakmayacağız. Alperen Ocakları olarak bizim Kerküklü kardeşlerimizin yanında olmak boynumuzun borcudur.”
Grup üyeleri, dua edilmesi ardından dağıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Selçuk BAŞARTRABZON DHA TRABZONda Alperen OcaklarıBaşkanlığıIrak KerkükAlperen Ocakları TrabzonUzun Sokak MevkiiGruptaTürktür TürkTemmuzHürriyet ParkınaBuradaAlperen OcaklarıEmre Akyüz Kuzey IraktaAkyüz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24