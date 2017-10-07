Trabzon’da ‘Bağımsızlık referandumu’ protestosu

Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da, Alperen Ocakları İl Başkanlığı tarafından Irak\'ın Kerkük kentinde yapılan bağımsızlık referandumu düzenlenen yürüyüş ve basın açıklaması ile protesto edildi.

Alperen Ocakları Trabzon İl Başkanlığı üyesi yaklaşık 50 kişi Uzun Sokak Mevkii\'nde toplandı. Grupta bulunanlar ‘Kerkük Türk’tür, Türk kalacak’ sloganları eşliğinde 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı’na doğru yürüdü. Burada tekbir getiren grup adına açıklama yapan Alperen Ocakları üyesi Emre Akyüz, Kuzey Irak’ta yapılan sözde referandumun hiçbir hukuksal dayanağı olmadığını belirterek uluslararası normlara aykırı referanduma verilen tepkilerin yetersiz kaldığını öne sürdü. Akyüz, şöyle dedi:

\"Biz çok iyi biliyoruz ki bu referandumun amacı masum bir Kürdistan kurmak değil büyük İsrail projesine hizmet etmektir. Bilinmelidir ki Kerkük’te bir İsrail uşağı devletin kurulması Türkiye’nin toprak bütünlüğünü tehdit edecektir. Barzani bilmelidir ki devlet referandum ile değil kan ile kurulur.Kerküklü Türkmen kardeşlerimiz müsterih olsunlar ki dün nasıl ki Kosova da, Bosna da ,Çeçenya\'da, Karabağ\'da,Türkmen Dağı\'nda mazlumları yalnız bırakmadıysak, bugün de Kerkük’deki soydaşlarımızı yalnız bırakmayacağız. Alperen Ocakları olarak bizim Kerküklü kardeşlerimizin yanında olmak boynumuzun borcudur.”

Grup üyeleri, dua edilmesi ardından dağıldı.

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