Trabzon'da ABD'nin Kudüs kararına tepki

Osman ŞİŞKO/TRABZON, (DHA)- TRABZON\'da, ABD\'nin Kudüs kararı, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri tarafından düzenlenen gösteriyle protesto edildi.

ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti ilan etmesine yönelik tepkiler sürüyor. Meydan Parkı Atatürk Alanı’nda, Trabzon Sivil İnisiyatifi öncülüğünde bir araya gelen yaklaşık bin kişi ‘Kudüs özgürdür, özgür kalacak’ sloganları atarak yaşananlara tepki gösterdi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu\'nun da katıldığı protesto gösterisinde Trabzon Sivil İnisiyatifi adına basın açıklamasını okuyan Memur-Sen Trabzon Şube Başkanı Mehmet Kara, şöyle dedi:

“Bizler Trabzon kamuoyu ve Sivil İnisiyatif olarak gücümüzün yettiği, kalbimizin attığı müddetçe özgür Filistin ve özgür Kudüs’ün yanındayız. Tepkimizi bundan sonra artırarak devam ettirecek, Filistinli Müslüman kardeşlerimizi ve Mescidi Aksa’yı yalnız bırakmayacağız.\"

ABD’nin hamlesinin insanlık için manevi ve tarihi kıymete sahip Kudüs’ü savaş gerekçesine dönüştürmek amacı taşıdığını kaydeden Kara şunları söyledi:

“Bu yolla diplomatik ve ekonomik zeminde devam eden örtülü üçüncü dünya savaşının ateşli bölümünün İslam coğrafyası üzerinden gerçekleşmesini istemektedir. Oysa Kudüs bütün inançlar için ortak tarih, ortak coğrafya, ortak kültür ve hepsinden öte ortak kader ve birlikte yaşamak demektir. Kudüs’ün bu vasıflarının yok edilmesine izin vermeyiz. Kudüs’ün insanlığın ortak mirası olması gerçeğine ihanet ettirmeyiz. Buradan diyoruz ki korsan İsrail Kudüs’ü başkent yapmak gibi bir hataya düşmemeli, ABD İsrail’in başkentinin Vaşington olduğunu idrak etmelidir. Görünen odur ki Kudüs çökmekte olan köhne dünya düzeninin merkezindeki ABD oligarşisinin yaşadığı iktidar çatışmasını gizleme aparatı olarak seçilmiştir. Bu yönüyle de çağrımızın bir diğer muhatabı Siyonizme karşı çıkan samimi Yahudilerdir. Çünkü Kudüs, samimi Yahudilerin de sığınağı ve inançlarını yaşama alanıdır.”



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