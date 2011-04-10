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Politika

TRABZON'DA 968 KİŞİ MHP'YE KATILDI TRABZON (A.A)

10 Nisan 2011 21:12

-TRABZON'DA 968 KİŞİ MHP'YE KATILDI TRABZON (A.A) - 10.04.2011 - Trabzon'da 968 kişi, Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) katıldı. MHP Trabzon İl Başkanlığı tarafından bir restoranda düzenlenen törene, MHP Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu, MHP Trabzon İl Başkanı Nihat Birinci, milletvekili aday adayları ile partililer katıldı. 12 Haziran'da yapılacak genel seçimler öncesinde parti olarak çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ettiklerini belirten MHP Trabzon İl Başkanı Nihat Birinci, ''Bugünkü katılımın anlamı çok daha büyük. AKP iktidarı hem içeride hem dışarıda uyguladığı yanlış politikalar ile ülkeyi bir çıkmaza sürüklemektedir. Türk Milleti artık bunu görmüştür ve AKP'nin suyu ısınmıştır. Önümüzdeki genel seçimlerde AKP gidicidir. Bu katılımla birlikte partimize gösterilen teveccüh bunun göstergesidir'' diye konuştu. Birinci, il merkezi ve ilçelerinden 968 kişinin partilerine katıldığını, amaçlarının genel seçimlerden birinci parti olarak çıkmak olduğunu kaydetti. Yapılan konuşmaların ardından MHP Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu, ilk rozeti bedensel engelli olan ve milletvekili aday adayları tarafından akülü araba hediye edilen Gökhan Sayın'a taktı.

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