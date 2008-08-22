T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzon'a af, Yusuf'a 3 maç ceza

Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trabzonspor'a geçen sezon verilen 1 maç seyircisiz oynama cezasını, 120 bin YTL para cezasına çevirdi. Kurul ayrıca hazırlık maçında

22 Ağustos 2008 03:00

PFDK yaptığı toplantıda, Trabzonspor'un başvurusu üzerine bordo-mavili kulübün geçen sezondan kalan 1 maç seyircisiz oynama cezasını ele aldı.

Turkcell Süper Lig'in son haftasında, 10 Mayıs'ta oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında, taraftarlarının kötü ve çirkin tezahüratı nedeniyle Trabzonspor'a verilen 1 resmi müsabakayı seyircisiz oynama cezası, 15 Ağustos'ta yürürlüğe giren ve aynı ihlal ile ilgili lehe hüküm düzenleyen Futbol Disiplin Talimatı'nın 41/3 maddesi uyarınca, PFDK tarafından 120 bin YTL para cezası olarak değiştirildi.

Kurul, aynı gerekçeyle, Mersin İdmanyurdu'na 17 Mayıs'taki Adana Demirspor maçında taraftarının kötü ve çirkin tezahüratı nedeniyle verilen 1 maç seyircisiz oynama cezasını da 30 bin YTL para cezasına çevirdi.

Yusuf'a 3 maç ceza

PFDK, Bursasporlu futbolcu Yusuf Şimşek'e, 16 Ağustos'ta İnegölspor ile yapılan özel maçta hakeme yönelik hakareti nedeniyle 3 maç ceza verdi. Bu arada, Yeni Kırşehirsporlu futbolcu Celal Emiştekin'e 3, Sarıyerli Emre Kart'a da 2 maç ceza verildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24