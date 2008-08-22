Trabzon'a af, Yusuf'a 3 maç ceza

PFDK yaptığı toplantıda, Trabzonspor'un başvurusu üzerine bordo-mavili kulübün geçen sezondan kalan 1 maç seyircisiz oynama cezasını ele aldı.



Turkcell Süper Lig'in son haftasında, 10 Mayıs'ta oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında, taraftarlarının kötü ve çirkin tezahüratı nedeniyle Trabzonspor'a verilen 1 resmi müsabakayı seyircisiz oynama cezası, 15 Ağustos'ta yürürlüğe giren ve aynı ihlal ile ilgili lehe hüküm düzenleyen Futbol Disiplin Talimatı'nın 41/3 maddesi uyarınca, PFDK tarafından 120 bin YTL para cezası olarak değiştirildi.



Kurul, aynı gerekçeyle, Mersin İdmanyurdu'na 17 Mayıs'taki Adana Demirspor maçında taraftarının kötü ve çirkin tezahüratı nedeniyle verilen 1 maç seyircisiz oynama cezasını da 30 bin YTL para cezasına çevirdi.



Yusuf'a 3 maç ceza



PFDK, Bursasporlu futbolcu Yusuf Şimşek'e, 16 Ağustos'ta İnegölspor ile yapılan özel maçta hakeme yönelik hakareti nedeniyle 3 maç ceza verdi. Bu arada, Yeni Kırşehirsporlu futbolcu Celal Emiştekin'e 3, Sarıyerli Emre Kart'a da 2 maç ceza verildi.

