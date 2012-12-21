Trabzon'a 15 dakika yetti

Eskişehirspor'u ilk 14 dakikada bulduğu gollerle 2-0 mağlup eden Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın 1. haftasında 3 puanı hanesine yazdırdı. Erkan Zengin 70'te gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 1. hafta maçında Trabzonspor, Eskişehirspor'u konuk etti.

Tempolu başlayan mücadelenin ilk dakikalarında Trabzonspor, rakibi Eskişehirspor'a oranla daha etkili görünen taraf oldu.

Trabzonspor etkili başladığı mücadelede golü Halil Altıntop ile 9. dakikada buldu. Ceza sahasının solunda Henrique, pasını penaltı noktasına doğru gönderdi ve geriden hızla gelen Halil Altınop düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

'Karadeniz fırtınası' mücadeleye fırtına gibi başladı ve 14. dakikada skoru 2-0'a getirdi. Eskişehirspor savunmasının yaptığı hata sonucunda kaleci iler karşı karşıya kalan Adrian, kalecinin solundan topu ağlarla buluşturdu ve skor 2-0 oldu.

Yediği 2 golün ardından gol için rakip kaleye yüklenen Eskişehirspor, 31. dakikada gole çok yaklaştı. Çalımlarla ceza alanına giren Dede, sol taraftan sıfıra indir ve altıpas içine gönderdiği topa Veysel Sarı kötü bir vuruş yaptı ve kaleci Onur için kolay bir top oldu.

Veysel 2 dakikada 2 önemil fırsattan yararlanamadı. 32. dakikada topla birlikte ceza alanına giren Veysel Sarı, kaleci Onur Recep Kıvrak'la karşı karşıya kaldı, Veysel'in şutunda Onur Kıvrak gole izin vermedi.

İlk devresnin son dakikasında Onur, yine mükemmel bir kurtarışa imza attı. Erkan Zengin'in ara pasında Necati Ateş ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak Onur bu posizyonda da gole izin vermiyor.

İlk devre Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Mücadelenin ikinci devresi de oldukça tempolu başladı. 48. dakikada Erkan Zengin'in sol taraftan attığı pasla topla buluşan Hürriyet Güçer ceza sahasının hemen içinde bekletmeden şutunu çekti ancak Onur topu köşeden çıkarttı. Kaleciden dönen topu iyi takip eden Dede, dar açıda şutunu çekti ancak Onur bir kez daha gole izin vermedi.

56. dakikada Dede'nin sol taraftan kulandığı kornerde top kafalardan sekti ve altı pas üzerinde son olarak Veysel Sarı kafayı vurdu ancak kaleci Onur bu posizyonda muhteşem bir kurtarış yaptı ve topu kornere tokatladı.

Kaleci Onur bu mücadelede adeta kalesinde devleşti. 63. dakikada Olcan Adın'ın kaptırdığı topta Alper Potuk araya girdi ve Erkan Zengin'e pasını verdi, kaleci ile karşı karşıya kalan Erkan, aşırtma vuruşunu yaptı ancak kaleci Onur bu topuda harika kurtarıyor.

70. dakikada Erkan Zengin, Serkan ile girdiği pozisyonun ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı net fırsatları değerlendiremedi ve mücadele 2-0 Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi. Kaleci Onur, yaptığı mükemmel kurtarışlarla takımına hayat verdi.

Bu skorla Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 1. maçlar sonunda 3 puana ulaştı. Eskişehirspor ise 0 puanda kaldı. (ntvmsnbc.com)