Trabzon zirveyi bırakmadı

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MAÇTAN DAKİKALAR

Ligde zirveyi yakından ilgilendiren maçta, Trabzonspor son haftaların formda takımı Antalyaspor'a konuk oldu.Geçtiğimiz hafta kendi sahasında Denizlispor'a yenilerek taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan ve mutlak 3 puan parolasıyla maça başlayan Karadeniz temsilcisi, ilk yarıda etkili olan taraf ollmasına karşın, kaleci Ömer'i geçme başarısı gösteremedi.İlk yarıda daha çok kendi yar alanında rakibi karşılayan, kontrataklarla gol arayan Antalyaspor 44. dakikada bu amacına kazanılan penaltıyla çok yaklaştı.Antalyaspor adına topun başına geçen Tita topu kale direğinin üzerine gönderince Akdeniz temsilcisi ilk yarının son anlarında bu önemli fırasttan yararlanamamış oldu.İkinci yarıda gol için ataklarını daha da sıklaştıran Trabzonspor, aradığı golü 75. dakikada Yattara'nın ortasında Umut Bulut ile buldu.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.Bu sonuçla Trabzonspor puanını 45'e yükseltirken, Antalyaspor ise 22 puanda kalmış oldu.Antalya AtatürkBülent Yıldırım, Ayhan Akyüz, Hüseyin FidanÖmer Çatkıç, Sedat, Yalçın, Şenol, Vahap, Ertuğrul, Korhan, Ali Zitouni, Fatih Ceylan, Tita, SergeySylva, Tayfun, Song, Egemen, Cale, Hüseyin, Colman, Selçuk, Yattara, Umut, GökhanDk. 7 Cale (Trabzonspor)Turkcell Süper Lig'de Antalyaspor - Trabzonspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.8. dakikada Trabzonspor defansı tarafından ceza sahasından uzaklaştırılmaya çalışan topa Fatih Ceylan vurdu. Trabzonspor kalecisi Sylva, topu kale direği dibinde yakaladı.16. dakikada Trabzonsporlu Colman, Antalyaspor ceza alanına attığı topla Gökhan'ı buluşturdu, ancak Gökhan topu ayağının altında ezince, Trabzonspor golden oldu.18. dakikada, ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan topa sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci Ömer'in ellerinde kaldı.21. dakikada Yattara sağ kanattan ortaladı, Gökhan kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topa vurdu. Kaleci Ömer'den dönen topu Colman tamamladı, ancak top üstten az farkla auta gitti.26. dakikada, Yattara sağ kanattan hızla gelerek topu ceza sahasına ortaladı, ancak Trabzonsporlu Umut, önünden geçen topa dokunamayınca top auta çıktı.40. dakikada Trabzonsporlu Colman, orta sahadan aldığı topu çalımlarla rakip ceza sahasına kadar getirdi. Bu futbolcunun sert vuruşunda top üst ve yan kale direğinin bitiştiği noktaya çarparak oyun alanına geri döndü.43. dakikada Antalyaspor, Tita'yla penaltı atışından yararlanamadı. Bu dakikada Tita, Tayfun tarafından ceza sahası içinde düşürüldü. Bülent Yıldırım penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Tita, topu üstten auta gönderdi.İlk 45 dakika 0-0 sona erdi.