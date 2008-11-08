Trabzon zirvede kaldı



Trabzonspor, Turkcell Süper Lig'de Hacettepe'yi 1-0 yenerek 10. hafta sonunda liderlik koltuğundaki yerini korudu.





Turkcell Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, sahasında Hacettepe'yi konuk etti. Bordo-mavili takım 41. dakikada Colman'ın attığı golle mücadeleyi 1-0 kazanarak liderliğini sürdürdü.



Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da birbirine üstünlük kuramazken, Trabzonspor orta alanda topla daha çok oynamasına karşın pozisyon üretmekte zorlandı. Karşılaşmanın 41. dakikasında Colman'ın ceza sahasının dışından attığı şık golle öne geçen bordo-mavili takım, devreyi 1-0'lık üstünlükle tamamladı.



İkinci yarıda daha baskılı oynayan Trabzonspor, rakip kalede önemli fırsatlar yakaladı. Isaac ve Gökhan Ünal girdiği pozisyonları golle sonuçlandıramazken, bordo-maivli takım son dakikalarda kalesinde önemli tehlikeler yaşamasına rağmen sahadan 1-0 galip ayrıldı ve 23 puanla zirvedekji yerini korudu.



Öte yandan Trabzonspor'da Serkan Balcı gördüğü sarı kartla Gençlerbirliği maçı öncesi cezalı duruma düştü.



TRABZONSPOR: 1 - HACETTEPE: 0

Stat: Hüseyin Avni Aker



Hakemler: Mustafa Kamil Abitoğlu xxx, Alpaslan Dedeş xxx, Özgür Çetiner xxx



Trabzonspor: Sylva xx, Serkan xxx, Giray xx, Song xxx, Cale xx (Dk. 84 Egemen ?), Hüseyin xx, Selçuk xxx, Colman xxx, Isaac xx, Yattara xx (Dk. 60 Tayfun xx), Gökhan xx (Dk. 71 Umut x)



Hacettepe: Ulaş xx, Admir xx, Mendonça xx, Tozo xx, Kadir xx (Dk. 85 Sukaj ?), Lika xx (Dk. 68 Zoko x), Serkan xx (Dk. 73 Olcay x), İbrahim xx, Orhan xx, Murat x, Megahed x



Gol: Dk. 41 Colman (Trabzonspor)



Sarı Kartlar: Dk. 84 Selçuk, Dk. 90 Serkan (Trabzonspor) Dk. 65 Tozo, Dk. 90 Megahed (Hacettepe)



İLK YARI



6. dakikada Serkan'ın soldan ortasına ceza alanı içinde kafa vuran Isaac'ın şutunda, top az farkla auta çıktı.



8. dakikada ceza alanı çizgisinin önünde topla buluşan Selçuk'un sert şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin solundan dışarıya gitti.



13. dakikada ceza alanının hemen dışında kazanılan serbest vuruşu kullanan Lika, topu ceza alanındaki Mendonça'ya ortaladı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak bordo-mavili savunma oyuncularına çarparak kornere çıktı.



20. dakikada Orhan'ın ceza alanı sağ çaprazından ortasında top İbrahim'in önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Sylva ve savunma oyuncuları tarafından uzaklaştırıldı.



34. dakikada Selçuk'un uzun pasında ceza alanında topla buluşan Gökhan'ın, savunma oyuncularından sıyrılarak kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Ulaş, parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.





36. dakikada kazanılan köşe vuruşunu kullanan Yattara'nın ortasına iyi yükselen Song'un kafa vuruşunda top, kale önündeki Isaac'a doğru yöneldi. Araya giren savunma oyuncuları meşin yuvarlağı oyun alanının dışına göndererek tehlikeyi önledi.



41. dakikada sol kanattan Gökhan'ın ceza alanına yaptığı ortada savunma oyuncularından seken top, Colman'ın önünde kaldı. Rakibinden sıyrılan Arjantinli futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.



Karşılaşmanın ilk yarısı, Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



İKİNCİ YARI



56. dakikada Lika'nın pasında topla buluşan Mendonça, savunma oyuncularını çalımlayarak ceza alanına girdi. Bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak, bordo-mavili oyunculara çarparak kornere çıktı.



62. dakikada orta alana yakın bölümde Hacettepeli oyuncuların paslaşmasında araya giren Serkan, topu kaptı. Kalecinin önde olduğunu gören Serkan'ın yaptığı aşırtma vuruşta, kaleci Ulaş meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.



78. dakikada Tayfun'un ceza alanına kavisli ortasında topu önünde bulan Colman'ın plasesinde, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.



Kalan dakikalar da gol getirmeyince, maç Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

