-TRABZON VE RİZE'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ TRABZON (A.A) - 14.07.2010 - Trabzon'un Of ve Dernekpazarı; Rize'nin kent merkezi ile Derepazarı, İyidere, Güneysu ve Çayeli ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağmur, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Of-Çaykara kara yolu, yapım çalışmaları nedeniyle servis yolunun kullanıldığı Fındıkoba köyü mevkisinde su basması ve derelerin taşıdığı çakılların yola birikmesi sonucu ulaşıma kapandı. Of Kaymakamı Tuncay Sonel ve Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü yetkililerinin, polis merkezinde bir araya gelerek, konuyu değerlendirdiği öğrenildi. Bu arada, yağmurun hafiflemesiyle Of-Çaykara arasında ulaşımın sağlandığı servis yoluna biriken çakılların temizlenmesi ve suyun tahliyesi için çalışma başlatıldı. -RİZE'DE MAZGALLAR TIKANDI- Rize kent merkezinde aniden bastıran yağmur sonucu mazgal delikleri tıkandı, bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı, araç trafiğinde aksamalar meydana geldi. Cami Önü Mahallesi'nde bir evin zemin katını su bastı. Rize Belediyesine bağlı ekipler, su biriken cadde ve sokaklarda tahliye çalışmalarına başladı. Yağışın etkili olduğu ilçelerden ise olumsuz bir durum bildirilmediği öğrenildi. Yağmurun, Rize kent merkezinde etkisini kaybettiği, Güneysu ve Derepazarı ilçelerinde ise şiddetli şekilde devam ettiği bildirildi. Bu arada, akşam saatlerinde yapılması planlanan 2. Gündoğdu Kültür ve Sanat Şenliği aşırı yağış nedeniyle ertelendi.