Türkiye kar altında; birçok ilde eğitime ara verildi

Olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle 10 Şubat Pazartesi günü; Van, Rize, Trabzon, Karabük, Zonguldak, Ordu, Bitlis, Giresun, Gümüşhane, Şırnak, Kastamonu, Artvin, Erzurum, Erzincan, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Hakkari, Sivas, Bolu, Samsun, Amasya, Bartın, Tokat ve Düzce'de eğitime ara verildi.

Trabzon

Konuyla ilgili Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilimiz genelinde 10 Şubat Pazartesi ve 11 Şubat Salı günleri, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 2 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı günlerde idari izinli sayılacaktır" denildi.

Amasya

Amasya'da kar yağışı ve buzlanmaya neden olacak olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Rize

Rize Valisi Kemal Çeber de, sosyal medyadan öğrencilerin kar tatili taleplerini geri çevirmeyerek Rize'de kar nedeniyle okulların 2 gün tatil edildiğini duyurdu.

Tokat

Tokat ve ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeni ile eğitime 1 gün süre ile ara verildi.

Gümüşhane

Gümüşhane Valiliği, yoğun kar yağışının ardından kuvvetli buzlanma ve don olayı nedeniyle 10 Şubat Pazartesi günü il genelindeki tüm okulları tatil etti.

Sivas

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve şiddetli rüzgar nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Giresun

Giresun’da 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve bazı ilçelerde okullar tatil edildi.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında toplanan kurulun kararına göre, Alucra ve Çamoluk dışındaki okullarda okul öncesi, ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi. Görele ilçesinde ise okullar 2 gün tatil edildi.

Aksaray

Aksaray’da 2 gündür belirli aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini sürdürürken okullar il genelinde 1 günlük tatil edildi.

Niğde

Niğde’de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde, ilçe, belde ve bağlı köylerimizde 10 Şubat Pazartesi günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca hamileler ile engelli kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" dedi.

Kastamonu

Kastamonu’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 11 ilçede eğitime bir günlüğüne ara verildi.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, Ağlı, Küre, Şenpazar, Hanönü, Araç, Devrekani ve Seydiler ilçelerindeki tüm okullarda, Bozkurt, Taşköprü ve Cide ilçelerinde taşımalı eğitim yapan okullarda, İnebolu ilçesinde ise lise ve dengi okullar hariç diğer okullarda etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın yani Pazartesi günü eğitime ara verildiği belirtildi.

Ordu

Ordu’da kar yağışı etkisini artırarak devam ederken, Pazartesi günü okullar tatil edildi. Bazı yerleşim yerlerinde 82 cm’yi bulan ve il genelindeki ortalaması 42 cm’yi bulan kar yağışından dolayı il genelindeki 773 mahallenin 596’sının yolu ulaşıma kapandı.



Devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla Ordu il genelinde 10 Şubat Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı açıklandı.

Erzincan

Erzincan’da soğuk hava ve yollarda oluşan buzlanma dolayısıyla okullar pazartesi günü tatil edildi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, tatil haberini twitter hesabından paylaştı.

Nevşehir

Nevşehir’de geçtiğimiz gün yağan yoğun kar yağışı ile birlikte aşırı soğuklar ve buzlanma nedeniyle 10 Şubat Pazartesi günü il genelinde okullar tatil edildi.

Şırnak

Şırnak merkez ile Uludere ve Beytüşşebab ilçelerinde de kar yağışı nedeniyle 10 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verildiği açıklandı.

Karabük

Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 10 Şubat Pazartesi günü il genelinde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Konya

Konya'da ise Akşehir, Doğanhisar, Derebucak, Hadim, Hüyük, Seydişehir, Tuzlukçu ve Yunak ilçesinde eğitime pazartesi günü ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamileler de idari izinli sayılacak.

Siirt

Siirt'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 10 Şubat Pazartesi günü eğitim yapılmayacağı duyuruldu. Siirt Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ve ilçelerinde olumsuz hava koşulları, buzlanma ve kar yağışı nedeniyle 10 Şubat Pazartesi günü kent genelindeki tüm okullarda eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Bitlis

Bitlis'te de olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle il ve ilçe merkezleri ile bağlı tüm köylerdeki okullarda 10 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verildi.

Zonguldak

Zonguldak'ta ise Devrek ve Gökçebey ilçelerinde tüm okullarda, Merkez ilçe ile Kozlu'da ise taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Van

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle Pazartesi günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Artvin

Artvin Valiliğinden yapılan duyuruda "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelinde (ilçeler dahil) 10 Şubat 2020 Pazartesi günü, ilk ve orta dereceli okullarda, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir.Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Bolu

Bolu’da, 3 gündür aralıksız olarak devam eden kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklardan dolayı il genelinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de izinli sayılacağı tatille ilgili Bolu Valisi Ahmet Ümit sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Erzurum

Erzurum’da yoğun kar yağışının ardından etkisini artıran soğuk hava nedeniyle merkeze bağlı Yakutiye, Palandöken, Aziziye ilçelerinde eğitime 1 gün süre ile ara verildi.

Hakkari

Hakkari il merkezi ile Yüksekova ve Şemdinli ilçesinde eğitim öğretime bir gün ara verildi. Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 10 Şubat 2020 Pazartesi günü için il merkezi ile Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde eğitim öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.