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Trabzon taraftarı ÖDP'lilere saldırdı!

Beyoğlu'nda toplanan yaklaşık 100 kişilik Trabzonspor’lu taraftar, ÖDP’li gruba doğru “Kahrolsun PKK” sloganları attı...

18 Ekim 2010 03:00

T24 - Beyoğlu'nda basın açıklaması yapan ÖDP üyesi bir grupla, Trabzonsporlu taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. 100 kişilik taraftar grubunun ÖDP'li gruba yönelik attığı "Kahrolsun PKK" sloganları ortamın gerilmesine neden oldu.


Beyoğlu'nda yasadışı dinlemelere ilişkin basın açıklaması yapmak isteyen ÖDP'li grup ile Kasımpaşaspor maçı için bekleyen Trabzonspor’lu taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

Arbedeye dönen gerginliği Çevik kuvvet polisi büyümeden önledi. Ancak olaylarda iki gazeteci yaralandı. 

ÖDP'lilerle Trabzonsporlular arasında gerginlik

ÖDP İstanbul İl Örgütü üyesi yaklaşık 50 kişilik grup yasa dışı dinlemelere ilişkin basın açıklaması yapmak üzere saat 12.30 sıralarında Galatasaray Meydanı’nda toplandı. Grup, “Dinlemeyin, Gözetlemeyin” yazılı pankartlar ve Başkakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner ve Fethullah Gülen’in kepçe kulaklı resimlerinin bulunduğu dövizleri taşıdı.

Bu sırada saat 15.30’da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak olan maç için Galatasaray Lisesi önünde toplanan yaklaşık 100 kişilik Trabzonspor’lu taraftar, ÖDP’li gruba doğru “Kahrolsun PKK” sloganları attı.

ÖDP’li grup da taraftarlara zafer işareti yaparak, “Kahrolsun Faşizm” , “Yaşasın Halkların Kardeşliği” sloganlarıyla karşılık verdi. Gerginlik yaşanacağını anlayan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne bağlı polisler, taraftarları çember altına aldı. Bu sırada bazı taraftarlar slogan atan göstericilere pet şişe ve bira şişeleri fırlattı. ÖDP’li göstericiler de kendilerine atılan cisimleri taraftarların üzerine attı. Bazı taraftarlar ise polis kordonunu aşarak göstericilere tekme tokat saldırdı. Yaklaşık 15 dakika süren gerginliği polis cop ve biber gazı sıkarak önledi.

Çıkan arbedede Ulusal Kanal Muhabiri Deniz Çağlayan ve Samanyolu TV Kameramını Huzeyfe Yıldız yaralandı. Başından yaralanan Çağlayan ve yüzünden yaralayan Yıldız, Taksim Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gerginliğin ardından Trabzonspor’lu taraftarlar polis eşliğinde stadyuma götürülürken, ÖDP’li grup ise Taksim’e doğru yürüyüşe geçti. Taksim Meydanı’nda grup adına konuşan ÖDP Genel Başkan Yardımcısı Sema Solaklı, yasadışı dinlemelere tepkilerini göstermek için sokaklara çıktıklarını belirterek, “Ancak düşünce özgürlüğünden nasibini almamış bir grup taraftarın saldırısına uğradık. Toplumdaki kutuplaşma bizi ciddi bir şekilde kaygılandırıyor. Bu saldırı bunun ciddi bir kanıtıdır” dedi. 




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