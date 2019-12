-TRABZON, OLİMPİYATLARLA DÜNYAYA AÇILIYOR TRABZON (A.A) - 19.06.2011 - 23-30 Temmuz tarihlerinde yapılacak Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları (EYOF), yeşilin binbir tonunu barındıran doğal güzelliği ve tarihi-turistik mekanlarıyla Trabzon'u dünyaya tanıtacak. Her yıl binlerce turistin uğrak yeri olan Uzungöl, Sümela Manastırı, Ayasofya Müzesi yanında yöreye özgü yiyecek kültürü, el işlemeleri, yayla şenlikleri ve sıcakkanlı insanlarıyla Trabzon, 49 ülkeden gelecek sporcuları birer turizm elçisi olarak ülkelerine göndermeye hazırlanıyor. Kuruluşu milattan önce 2000'li yıllara kadar inen Trabzon, barındırdığı tarihi ve kültürel varlıkların yanı sıra doğa ile baş başa kalınacak mekanları, kara, deniz ve hava yoluyla ulaşım imkanları, limanı, üniversitesi ve tarihten gelen misyonuyla, Doğu Karadeniz'in en önemli yerleşim yerleri arasında gösteriliyor. -UZUNGÖL- Yılda 550 bini aşkın yerli ve yabancı turistin uğrak yeri olan Trabzon'da, doğanın tadına varılabilecek ender güzelliklerden Uzungöl, bu turist sayısının yaklaşık 350 bininin görmeden kentten ayrılmadığı mekanların başında geliyor. Kent merkezine 99, Çaykara ilçesine 19 kilometre uzaklıktaki Uzungöl, heyelan sonucu dere yatağının doğal baraj şeklinde Haldizen Deresi'ni kapatmasıyla oluşmuş. Çevresindeki ladin ormanları ile çekici bir peyzaj sergileyen Uzungöl, son dönemde kentin turizm lokomotifi durumuna geldi. -SÜMELA MANASTIRI- Tarihi öneminin yanı sıra inanç turizmiyle de adından söz ettiren Sümela Manastırı da kentteki en önemli turizm merkezlerinden biri. Maçka ilçesine bağlı Altındere köyü sınırları içindeki Altındere vadisinde, Karadağ'ın eteklerindeki sarp kayalıklara kurulmuş Sümela Manastırı, halk arasında ''Meryem Ana'' olarak anılıyor. Vadiden yaklaşık 300 metre yükseklikte bulunan manastırda, freskler ve Hz. İsa ile Meryem Ana'nın hayatıyla ilgili tasvirler bulunuyor. Manastırın rivayete göre 375-395 yılları arasında Atina'dan gelen Barnabas ve Sophranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu biliniyor. Selçuklu, Bizans ve Gürcü mimarilerinin ortak özelliklerini barındıran, 13. yüzyıldan bu yana değişikliğe uğramadan ulaşan kent merkezindeki Ayasofya Müzesi de Trabzon'da özellikle yabancı turistlerin uğrak yerlerinin başında geliyor. -GÖRÜLECEK MEKAN, TADILACAK LEZZET ÇOK- Ulu Önder Atatürk'ün Trabzon'a ikinci gelişinde konakladığı Atatürk Köşkü, Trabzon'da doğan Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın adını taşıyan Kanuni Evi, kenti kuş bakışı görme olanağı sunan Boztepe ve Anadolu'ya ilk şampiyonluk kupası getiren Trabzonspor'un tarihinin yer aldığı Trabzonspor Müzesi, kentin görülebilecek mekanları arasında. Sadece doğal güzelliği ve tarihi turistik varlığıyla değil, yöresel yiyecek kültürüyle de Trabzon önemli kentler arasında yer almakta. Kara lahana sarması, kaygana, mısır ekmeği, tereyağında alabalık, Hamsiköy sütlacı, Akçaabat köftesi, Trabzon tereyağı, Vakfıkebir ekmeği gibi ünlenen tatlar da Trabzon'da konuklara ikram edilmek üzere bekliyor. Ayrıca özellikle yaz aylarında eşsiz güzelliği ve temiz doğasıyla öne çıkan Trabzon yaylalarında düzenlenen şenlikler, alternatif birer çekim alanı oluşturuyor. Tüm bu özelliklerin yanında, Trabzonspor ile öne çıkan, 2007 yılındaki Karadeniz Oyunları ile tesisleşmeye başlayan ve temmuz ayında yapılacak EYOF ile spor alanında zirveye çıkan Trabzon, özünde yer alan potansiyelin olimpik oyunlarla dünya ülkelerine yayılmasını ve kentin dokusunu dünya genelinde tanınmasını bekliyor. -EYOF TRABZON GENEL KOORDİNATÖRÜ DOKER- EYOF 2011 Trabzon Genel Koordinatörü Nihat Doker, olimpik oyunların Doğu Karadeniz turizmi için dönüm noktası olacağını söyledi. Doker, 49 Avrupa ülkesinden 9 branşta 4 bine yakın sporcunun yarışacağı ve Türkiye'de ''olimpiyat bayrağı'' altında gerçekleştirilecek en büyük organizasyon olacak oyunlarla Doğu Karadeniz ve Trabzon'un sahip olduğu doğal ve kültürel özelliklerin daha fazla ve kolay tanıtımının da sağlanacağını vurgulayarak, şöyle devam etti: ''Tarihin en eski kentlerinden biri olarak bilinmesine rağmen, günümüzde sadece Trabzonspor gibi bir dünya markasına sahip olan Trabzon, 2011 EYOF ile birlikte 'olimpiyat kenti' markasına da sahip olacak. Trabzon'un başta turizm ve spor organizasyonları olmak üzere her alandaki kariyerine büyük katkı sağlayacak organizasyon, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde düzenlenen ilk olimpiyat nitelikli organizasyon olma unvanını taşıyor.'' Doğu Karadeniz'in merkezi konumunda bulunan ve kara, deniz ile hava yolu ulaşımıyla Rusya ve Kafkasya ülkeleri ile İran'a ulaşımda avantajlara sahip Trabzon'un, dünyada küresel ısınmadan en az etkilenecek yörelerin başında yer alması nedeniyle son yıllarda yeniden ilgi odağı olmaya başladığını anlatan Doker, ''Arap ülkeleri ile İran'ın yanı sıra Gürcistan, Azerbaycan ve Rusya'dan gelen turist sayısının artmaya başlamasıyla Trabzon'da hız kazanan turizm hareketi, modern spor tesisleri ve bu tesislerde gerçekleştirilen organizasyonlarla daha da ivme alacak'' dedi. -''TRABZON DÜNYADA SPOR KENTİ OLARAK ANILIYOR''- Trabzon'un sadece Türkiye'de değil, dünyada spor kenti olarak anılmaya başladığını belirten Doker, şunları kaydetti: ''Kentte inşaatı tamamlanmakta olan yeni tesislerden olimpik yüzme havuzu, jimnastik merkezi ve tenis kortları, Türkiye'de alanlarındaki en iyileri olacak. Trabzon, sahip olduğu spor tesisleriyle oyunlardan sonra, uluslararası düzeyde her türlü spor organizasyonunun yapılabileceği bir hale gelecek. Bu da Trabzon'a spor turizmiyle büyük bir hareketlilik getirecek. Türkiye'nin son 5 yıldaki turizm hareketinde spor organizasyonlarının katkısı yadsınamaz.'' Doker, oyunları sadece spor organizasyonu olarak algılamadıklarını anlatarak, ''49 ülkeden gelecek 4 bin dolayında sporcu ve teknik adama ilave olarak bunların ebeveynlerinden de 2-3 bin civarında yabancının kente geleceğini tahmin ediyoruz. Bunlara yönelik olarak da programlarımız hazır'' diye konuştu. -''KENTE İLGİ HER GEÇEN YIL ARTMAKTA''- Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Kansız ise resmi kayıtlara göre Trabzon'un müze ve ören yerlerine yılda 50 bini aşkın yabancı olmak üzere 550 bin turistin geldiğini söyledi. Dünyada artık doğal güzelliğiyle tanınan Uzungöl'ün başta Arap ve Ortadoğu ülkelerinden olmak üzere yılda 350 bin turisti ağırladığını ifade eden Kansız, ''Avrupa ülkeleri ve diğer ülkelerin de ilgisi her geçen yıl artmakta. Buna, inanç turizmi kapsamında özellikle Sümela Manastırı ile Ayasofya Müzesi'ni görmek için gelen turistleri de eklemek mümkün'' dedi. -''ADINI ÇOK DAHA GENİŞ KİTLELERE DUYURACAK''- Kentte temmuz ayında gerçekleştirilecek olimpik oyunlarının katkısına dikkati çeken Kansız, şöyle konuştu: ''Olimpik oyunlar kentimizin yurt dışı tanıtım ayağında çok önemli katkılar sağlayacak. Zaten Trabzon, hem kültürel varlıkları hem de doğasıyla tanınan bir şehir. Şimdi de sportif faaliyetlerle adını çok daha geniş kitlelere duyuracak.'' Kansız, yapılan istatistiklerde Trabzon'a gelen turist sayısının her yıl yüzde 40 oranında arttığının belirlendiğini kaydederek, ''Bu tür aktivitelerle bu artış oranını muhafaza edip artırmayı hedefliyoruz'' ifadelerini kullandı.