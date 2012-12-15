Trabzon Numune Hastanesi'nin kayıp kanser cihazı aranıyor

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ’a, envanterde kaydı olmasına rağmen kanser tedavisinde kullanılan Trabzon Numune Hastanesi’nin iki radyoaktif cihazından birinin kayıp olduğu iddialarını sordu.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ’a yanıltması istemiyle verdiği soru önergesinde Tanrıkulu, “Kayıp olduğu belirtilen radyoaktif cihazın nerede olduğu Bakanlığınızca bilinmekte midir” dedi.

Önergenin gerekçesi ve sorular şöyle:

Ek binanın altına mı gömüldü?

Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 1983 yılına kadar kanser tedavisinde kullanılan 2 radyoaktif cihazdan birinin kaybolduğu yönünde iddialar bulunmaktadır. Anılan iddialar neticesinde Trabzon İl Sağlık Müdürü bu iddiayı kabul ederek, bahsedilen 2 radyoaktif cihazdan sezyum içeren teleterapi cihazının hastane envanterinde yer almasına rağmen kaybolduğunu, hatta hastanenin ek binasının yapıldığı alana gömüldüğünün iddia edildiğini beyan etmiştir. Cihazın gömülü olduğu iddiasına ilişkin olarak Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’na ve Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yazılı olarak bilgi sorulduğu bildirmiştir.

Atom enerjisi cihazı gömüldüğü yerde bulamadı

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nca verilen cevapta yapılan araştırmada cihazın gömüldüğü yerde bulunmadığı belirtilmiştir. Numune Araştırma ve Eğitim Hastanesi’nden gelen cevapta ise “08 Nisan 2003 tarihinde 34 DBM 13 plakalı vinçli kamyonet ile Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildiği ve Fizik Yüksek Mühendisi Atilla Düzel tarafından Radyoaktif Atık Yöneticisi Doktor Ali Erdal Osmanlıoğlu'na teslim edildiği” bildirilmiştir.

Bölge için radyoaktif riski

Son dönemde yaşanan facialar ve facialara yol açabilecek olaylardaki ihmaller düşünüldüğünde kayıp durumda bulunan bir radyoaktif cihaz olduğu ve bulunduğu bölge için büyük bir risk yarattığı sabittir.

-Yukarıda kayıp olduğu belirtilen radyoaktif cihazın nerede olduğu Bakanlığınızca bilinmekte midir?

-Kayıp olduğu belirtilen radyoaktif cihazın nerede olduğunun tespiti için yürütülen bir çalışma var ise çalışma hangi aşamadadır ve yapılan çalışmalar nelerdir?

-Numune Araştırma ve Eğitim Hastanesi tarafından verilen cevapta adı geçen Fizik Yüksek Mühendisi ile Radyoaktif Atık Yöneticisi Doktor’un bilgisine başvurulmuş mudur ve haklarında herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır?

-08 Nisan 2003 tarihinde cihazı aldığı tutanakla belirtilen 34 DBM 13 plakalı vincin kim tarafından kullanıldığı tespit edilerek, kullanan görevlinin bilgisine başvurulmuş mudur ve hakkında bir soruşturma bulunmakta mıdır?

-Yukarıda bahsedilen olayla ilgili olarak başlatılan idari ve cezai soruşturma varsa kimler hakkındadır ve sonuçlanmışsa sonuçları nedir?

-Her geçen gün bilgisizlik ve tedbirsizlik nedeniyle yüksek risk taşıyan nükleer atıklar hakkında yurt genelinde yapılan bilgilendirme çalışmaları nelerdir?