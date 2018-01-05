Osman ŞİŞKO/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da Albayrak Grubu’nun 2033 yılına kadar işletme hakkına sahip olduğu Trabzon Limanı borsaya açılıyor. Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören ilk liman unvanına sahip olacak Trabzon Limanı, önümüzdeki 5 yılda karının en az yüzde 70\'ini de nakit olarak dağıtmayı hedefliyor.

Trabzon Limanı, halka arz hazırlıkları konusunda bilgi vermek üzere bir basın toplantısı düzenledi. Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. Genel Müdürü Muzaffer Ermiş ve Deniz Yatırım Genel Müdürü Melih Akosman’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, halka arzın Ocak ayında tamamlanmasının hedeflendiği duyuruldu. Albayrak Grubu’nun 2033 yılının sonuna kadar işletme hakkına sahip olduğu, Uzakdoğu ile Avrupa’yı birbirine bağlayan İpek Yolu’nun önemli kapısı Trabzon Limanı, 2018 yılının talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek ilk halka arzını gerçekleştirmeyi hedefliyor.

‘GELİRLERİN TAMAMI DÖVİZ BAZINDA’

Trabzon Limanı’nın özelleştirilmesinden bugüne gelişimini anlatan ve Liman’ın özellikleri ile istikrarlı gelir yapısı hakkında ayrıntılı bilgi veren Muzaffer Ermiş, şöyle konuştu:

“Albayrak Grubu, 2012 yılında gerçekleştirdiği Tümosan’ın halka arzı ardından borsada ikinci adımı, Grup içindeki istikrarlı nakit yaratma kabiliyeti en yüksek şirketlerden biri olan Trabzon Limanı ile atıyor. Yaklaşık 50 futbol sahası büyüklüğünde kara alanına sahip Trabzon Limanı, özelleştirme sonrası yapılan 45 milyon dolar tutarında yatırımla 10 milyon ton elleçleme kapasitesi ve 5 milyon ton depolama kapasitesine ulaştı. Özelleştirmeden bu yana Liman’da elleçlenen yük hacmi ise yıllık ortalama yüzde 7,7’lik bileşik büyüme ile yıllık 1 milyon tondan 3 milyon tona çıktı. Trabzon Limanı bugün elleçlediği yük miktarı ve liman sahası büyüklüğü ile Doğu Karadeniz Bölümü’nde bulunan en büyük liman konumunda. Trabzon Limanı, sahip olduğu modern altyapı ve makine parkı ile ek yatırıma ihtiyaç duymaksızın istikrarlı elleçleme hacmine ve güçlü bir gelir yapısına sahip. Ayrıca şirketin gelirlerinin tümüyle döviz bazında olması şirketimize avantaj sağlamakta ve kur riskine yönelik önemli koruma imkânı sunmakta. 2011 yılından bu yana karının tamamını ortaklarına temettü olarak dağıtan Trabzon Limanı’nın, önümüzdeki 5 yıl için dağıtılabilir karının en az yüzde 70’inin nakit dağıtılmasını öngörüyoruz. Son derece önemli olan kar dağıtım politikamızın yatırımcılar tarafından ilgiyle karşılanacağına inanıyoruz.”

BİST’İN ÖNDE GELEN TEMETTÜ OYUNCUSU OLMAYA ADAY

Deniz Yatırım Genel Müdürü Hüseyin Melih Akosman da, halka arz birim pay değerinin 15.50 lira olarak belirlendiğini, toplam şirket değerinin 325,5 milyon lira, halka arz büyüklüğünün ise 97,7 milyon lira olacağını belirtti. Akosman, limanın halka arzının kendilerini heyecanlandırdıklarını kaydederek şöyle dedi:

“Nakit yaratma potansiyeli son derece güçlü olan Trabzon Limanı’nın halka arzına aracılık etmek bize büyük heyecan veriyor. Trabzon Limanı döviz bazlı gelir yapısı ile yatırımcılara doğal bir korunma sağlayacak. İstikrarlı kar büyümesi ile borsanın önemli temettü oyuncularından birisi olacak. Yatırımcılar için cazip bir fiyat ve yapı kurduğumuza inanıyoruz. Trabzon Limanı halka arzında da 10 işgünü süreyle Günlük Alım Emri Uygulaması ve 1 ay süre sonunda 1 ay boyunca elinde tutan yatırımcılara yüzde 2 bonus pay uygulamaları kullanılacak. Ayrıca ilk defa Trabzon Limanı’nda uygulanacak yeni bir teşvik de söz konusu. Küçük tasarrufları ödüllendirmek amacıyla halka arza 50 adet ve üzerinde taleple başvuran yatırımcılara 1 adet bedelsiz payı Deniz Yatırım olarak biz vereceğiz. Bu sayede 50 adet başvuran bir yatırımcı en az yüzde 2’lik getiri ile yatırımına başlayacak.”

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Nurullah Erdoğan ise Trabzon Limanı’nın gelir tablosunda her sene ciddi bir gelişim içinde olduğuna işaret ederek Trabzon Limanı’nın ciddi ölçüde borsadaki şirketlerden karlılık anlamında ayrışacağını değerlendirdiklerini söyledi.

FOTOĞRAFLI