Trabzon, Kayseri lanetini bozamadı!

T24 - Son 6 yıldır Kayseri'de kazanamayan bordo-mavililer, 3 maçtır galibiyete hasret olan rakibini bu kez de deviremedi.

Maçın henüz ilk dakikasında Kujovic'le öne geçen sarı-kırmızılı takım, 34. dakikada Eren'le farkı ikiye çıkardı. Volkan Şen'in 63. dakikada kaydettiği klas golle umutlanan Trabzonspor, aynı dakikada Kujovic'e engel olamazken, Burak Yılmaz'ın 80 ve 88'de gelen golleri galibiyet için yetmedi.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Braga yenlgisinin ardından ligde de kazanamayan Karadeniz ekibi, 27 hafta sonunda 46 puanda kalınca, liderle arasındaki fark da 14 puana yükseldi.

Bu sezon 4. beraberliğini alan Şota'nın talebeleri ise puanını 34 yaptı.

Burak Yılmaz cezalı

Karşılaşmanın 16. dakikasında sarı kart gören Burak Yılmaz, ligde bu sezon 8 sarı karta ulaştı ve Mersin İdman Yurdu maçında cezalı duruma düştü.

Geniş güvenlik önlemleri alındı

Kayserispor-Trabzonspor karşılaşmasında polis ve özel güvenlik olmak üzere stat içinde toplam bin kişi görev yaptı.

Isıtıcılar devrede

Kayseri'de maç sırasında hava sıcaklığı eksi 6 derece olunca, Kadir Has Stadı'nın radyan ısıtıcıları devreye girdi. Karşılaşmayı izlemeye gelen vatandaşlar, battaniyelerini sırtlarına ve dizlerine örttü.

Stadın zemini, alttan ısıtmalı sistem sayesinde kar kalınlığının 25 cm.'yi bulduğu kent merkezinde yemyeşil kaldı.

Tribünlerin yarısı boş

Bilet fiyatlarının kale arkası 5, maraton 10 TL olmasına karşın tribünlerin yarısı boş kaldı. Trabzonspor'u yaklaşık bin 500 taraftar destekledi. Kayserili sporseverler, maç başlamadan önce Trabzonspor lehine tazahürat yaptı. Kayserili ve Trabzonlu taraftarlarının "İki takım el ele" tezahüratı da alkış aldı.

Berkan Demirkan için sayğı duruşu

Maçtan önce, hayatını kaybeden Trabzonsporlu eski oyunculardan Berkan Demirkan için sayğı duruşunda bulunuldu

Eski dostlar rakip oldu

Şota Arveladze, eski teknik direktörü Şenol Güneş ve Trabzonspor'da birlikte forma giydiği Ünal Karaman ile hasret giderdi.

KAYSERİSPOR: 3 - TRABZONSPOR: 3

Stat: Kadir Has

Hakemler: İlker Meral, Serkan Gençerler, Hakan Yemiken

Kayserispor: Navarro, Kamil, Eren, Zurab, Hasan Ali, Amrabat, Riveros, Abdullah, Sefa (Dk. 82 Okay Yokuşlu), Troisi, Kujovic (Dk. 70 Gökhan Ünal)

Trabzonspor: Tolga, Serkan, Giray, Mustafa, Celustka, Aykut, Zokora (Dk. 46 Colman), Volkan (Dk. 80 Adrian), Alanzinho (Dk. 46 Paulo Henrique), Olcan, Burak

Goller: Dk. 2 ve 64 Kujoviç, Dk. 34 Eren (Kayserispor) Dk. 63 Volkan, Dk. 80 ve 88 Burak

Sarı kartlar: Dk. 32 Zurab, Dk. 41 Ahmet, Dk. 80 Eren (Kayserispor) Dk. 15 Burak, Dk. 77 Henrique (Trabzonspor)