Trabzon kayıp istemiyor

Trabzonspor ile Denizlispor 36. kez

Denizli süpriz peşinde!

Yönetimden yağmurluk jesti

En son 19 Ocak 2008'de Hüseyin Avni Aker Stadı'nda Gençlerbirliği OFTAŞ Spor'a 2-1 mağlup olan ve 400 günü aşkın bir süredir sahasında kaybetmeyen Karadeniz ekibi, Denizlispor karşısında da bu başarısını sürdürmek amacında.Trabzonspor'da kart cezalıları Umut ve Hüseyin ile sakatlığı süren Ferhat, yarınki maçta forma giyemeyecek. Song'un durumunun ise maç saatinde belli olacağı bildirildi.Geçen haftaki kadrodan farklı olarak Umut'un yerine Alanzinho'nun, Hüseyin'in yerine ise Serkan veya Ceyhun'un forma giymesi bekleniyor.Trabzonspor'un yarınki karşılaşmaya Sylva, Tayfun, Song (Giray), Egemen, Cale, Serkan (Ceyhun), Selçuk, Colman, Yattara, Alanzinho ve Gökhan 11'iyle çıkması bekleniyor.