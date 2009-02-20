T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzon kayıp istemiyor

Sahasında Denizlispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, rakibini yenerek zirve yarışında yoluna kayıpsız yaşamak istemiyor

20 Şubat 2009 02:00

Turkcell Süper Lig'de yarın sahasında Denizlispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, rakibini yenerek zirve yarışında yoluna kayıpsız olarak devam etmek istiyor.

En son 19 Ocak 2008'de Hüseyin Avni Aker Stadı'nda Gençlerbirliği OFTAŞ Spor'a 2-1 mağlup olan ve 400 günü aşkın bir süredir sahasında kaybetmeyen Karadeniz ekibi, Denizlispor karşısında da bu başarısını sürdürmek amacında. 

Trabzonspor ile Denizlispor 36. kez

Denizli süpriz peşinde!

Yönetimden yağmurluk jesti

Trabzonspor'da kart cezalıları Umut ve Hüseyin ile sakatlığı süren Ferhat, yarınki maçta forma giyemeyecek. Song'un durumunun ise maç saatinde belli olacağı bildirildi.

Geçen haftaki kadrodan farklı olarak Umut'un yerine Alanzinho'nun, Hüseyin'in yerine ise Serkan veya Ceyhun'un forma giymesi bekleniyor.

Trabzonspor'un yarınki karşılaşmaya Sylva, Tayfun, Song (Giray), Egemen, Cale, Serkan (Ceyhun), Selçuk, Colman, Yattara, Alanzinho ve Gökhan 11'iyle çıkması bekleniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24