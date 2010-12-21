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Spor

TRABZON İLKYARIDA 2

21 Aralık 2010 21:04

-TRABZON İLKYARIDA 2-1 ÖNDE TRABZON (A.A) - 21.12.2010 - Ziraat Türkiye Kupası (B) Grubu'nda Trabzonspor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor karşısında ilk yarıyı 2-1 önde kapadı. 6. dakikada Selçuk'un sağdan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Egemen'in kafa vuruşunda, top direğin az farkla yanından auta gitti. 11. dakikada Mustafa'nın ceza alanı dışı sağ çaprazından şutunda, top üst direğe çarparak auta çıktı. 13. dakikada sağdan ceza alanına giren Serkan'ın Burak'a aktarmak istediği topa Hakan müdahale etti. Bu futbolcunun müdahale ettiği top ile tekrar buluşan Serkan, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Kazım'ın solundan filelere gönderdi: 1-0 20. dakikada Ramazan'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Osman, kaleci Tolga'nın sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1 42. dakikada Egemen'in ceza alanı dışından yerden şutunda, kaleci Kazım'dan dönen topu yakın mesafeden Umut filelerle buluşturdu: 2-1 Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Stat: Hüseyin Avni Aker Hakemler: Taner Gizlenci, Bülent Gökçü, Cemal Bingül Trabzonspor: Tolga, Barış, Giray, Mustafa, Egemen, Ferhat, Sezer, Selçuk, Serkan, Burak, Umut Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: Kazım, Cihan, Ali, Kenan, Ramazan, Ahmet Buğra, Eren, Serdar, Osman, Abdullah, Hakan Goller: Dk. 13 Serkan, Dk. 42 Umut (Trabzonspor), Dk. 20 Osman (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor) Sarı Kartlar: Dk. 13 Tolga, Dk. 45 Ferhat (Trabzonspor) 

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