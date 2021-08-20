Trabzon Havalimanı uçuş trafiğine kapatıldı

Trabzon Havalimanı'nın yeni yapılan pistinde akşam saatlerinde çatlak olduğu tespit edildi. Çatlama nedeniyle havalimanı uçuş trafiğine kapatılarak onarım çalışması başlatıldı.

Trabzon Havalimanı geçtiğimiz yıl uçuşlara kapatılarak pist bakımına alınmıştı. Onarım çalışmaları kapsamında pistte eskiyen asfaltın söküm işlemleri yapılarak, yeni asfalt katlarının dökümü gerçekleşmişti.

Gece saatlerinde uçuşlar açılacak

Trabzon Havalimanı'nda uçak seferlerinin iptal edilmesine neden olan piste oluşan çatlağın onarım çalışmaları sürdürülüyor. Ekipler, Karadeniz kıyısına paralel uzanan pistin doğu kısmında jeneratörlerle aydınlatılan alanda iş makineleri desteğiyle çatlak oluşan pistte asfalt döküm işlemi gerçekleştiriyor. Onarımın tamamlanmasının ardından aksayan uçuşların, gece saatlerinde açılacağı belirtildi.

3 uçak Ordu- Giresun Havalimanı'na indi

Pistte ekiplerin hummalı çalışmaları sürerken, Trabzon Havalimanı'na inemeyen 3 uçağın, Ordu-Giresun Havalimanı'na yönlendirildiği, Trabzon'dan uçacak yolcuların ise otobüslerle buraya taşındığı öğrenildi. Pistteki çatlak nedeniyle uçuşlarda yaşanan aksama nedeniyle, Trabzon Havalimanı'nın özellikle İç Hatlar Terminali'nde yoğunluk yaşandığı görüldü.

THY'den açıklama

Trabzon Havalimanı'ndaki çalışma nedeniyle ilgili Türk Hava Yolları'ndan (THY) da uçuşlara ilişkin bilgi paylaşıldı. Paylaşılan bilgide "Trabzon Havalimanı pistinde oluşan hasar nedeniyle iniş ve kalkışlar geçici olarak durduruldu. Trabzon seferini yapan uçaklar Ordu-Giresun Havalimanı'na yönlendiriliyor. Havalimanının ilk etapta saat 23.45'e kadar kapalı olacağı notamlandı. Trabzon için havada bulunan 2 uçağımız Ordu Giresun Havalimanı'na divert ediyor" denildi.