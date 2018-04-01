Trabzon Havalimanı pistinde erozyon riski: Uçuş güvenliğine tehdit

Yılda 29 binin üzerinde uçağın iniş kalkış yaptığı Karadeniz kıyısındaki Trabzon Havalimanı pistinin, deniz dalga erozyonu ve pist yamacı kitle kayma tehdidi altında olduğu belirtildi. Eski Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Öğretim Üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, 2 bin 640 metre uzunluğundaki pistin batısından doğusuna doğru tehdit altında olduğunu belirterek, tehlikeli jeolojik özelliğin giderilmesi gerektiğini söyledi.

"Pist alanı eski bir taraça"

Hava trafiğine 1957 yılında açılan ve yılda 29 binin üzerinde uçağın iniş kalkış yaptığı, Karadeniz kıyısındaki Trabzon Havalimanı’na ilişkin değerlendirmelerde bulunan eski KTÜ Öğretim Üyesi Bektaş, havalimanının bulunduğu yerin eski bir taraça olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

“Denizel taraçadan kastımız şu: Karadeniz’in 126 bin yıl önceki deniz tabanı bugün 28 metre yüksekliğe çıkmıştır. Bunun gibi Trabzon’da 7 tane taraça var. Bu taraçaların oluşması bölgenin aktif tektoniği ve deniz seviyesinin alçalıp yükselmesiyle oluşmuştur. Geçmişte, Trabzon Havalimanı’ndaki pist bize gerekli hizmetleri verdi ancak bugün uçuşların oldukça fazla artması, pistin genişletilmesi veya ikinci bir pistin oluşmasına gündem oluşturmuştur. Ancak biz burada taraçanın genişliğini ve boyunu düşünürsek, böyle bir ikinci pistin deniz doldurulmadan yapılması olasılığı söz konusu değil. Bu da zaman alan maliyetli bir iş. Dolayısıyla bu zaman zarfında mevcut havaalanı pistinin korunması gerekir.”

"Doğu ucu en riskli bölge"

Havalimanının üzerinde bulunduğu taraçanın jeolojik özelliklerinin uçuş güvenliğini tehdit eder hale geldiğini ifade eden Prof. Dr. Bektaş, şunları kaydetti:



“Pistin en doğu ucu, en tehlikeli en riskli bölgedir. Bu alanda geçenlerde bir uçak kazası yaşandı, uçak pistten çıktı ve taraçanın denize bakan yamacında asılı kaldı. Bu kazada pilotaj hatası ya da motor arızasının yanı sıra bana göre pistin emniyet alanının dar olması da önemli bir neden olmuştur. Bunun en önemli nedeni de taraçanın Karadeniz'in deniz erozyonundan muazzam şekilde etkilenmesidir. Karadeniz yılda 3 milimetre yükselmekte ve hırçın dalgalar özellikle kış aylarında taraçanın alt kısımlarını sürekli oymaktadır. Üstte asılı kalan malzemeler de gravite etkisiyle aşağıya doğru kaymakta, böylelikle piste doğru bir aşınma, bir erozyon söz konusudur. Bu da pistin daralmasına sebebiyet vermektedir. Dolayısıyla bu bölgede yani pistin doğu kısmında, muhakkak suretle Karadeniz'in kıyı erozyonunu önleyici dalgakıranlar veya duvarların yapılması şarttır. Daha da batıya gittiğimizde pistin en batısında deformasyon yapıları yani kaymalar görünmüyor. Çünkü pistin en batısı Trabzonspor Tesisleri ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Tesisleri arasında istinat duvarıyla örülmüştür. Dolayısıyla buralarda herhangi bir deformasyon yapıları yoktur. Ancak istinat duvarının hemen batısında güncel kayma olayları vardır.”