Trabzon fırsat tepti



Trabzonspor, ligin 8. haftasında Gaziantepspor'la Avni Aker'de 1-1 berabere kalarak liderliğe yükselme şansını kullanamadı.





Turkcell Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor evinde Gaziantepspor ile karşılaştı.



Beşiktaş'ın Sivasspor'la berabere kaldığı haftada yeniden liderliğe yükselme şansı yakalayan bordo-mavililer, rakibiyle 1-1 berabere kalarak ikincilikten kurtulamadı.



Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki maçın ilk yarısında tempolu bir mücadele vardı. Trabzonspor, Gökhan ve Serkan'la girdiği pozisyonlardan sonuç alamazken, konuk ekip de Beto ve Tabata ikilisiyle etkili olmaya çalıştı.



Golsüz geçilen devrenin ardından ikinci yarı ise gollerle başladı. Gaziantepspor, 47'de Beto ile deplasmanda öne geçerken, ev sahibi ekip 2 dakika sonra Gökhan Ünal'la rakibine cevap verdi.



Oyunun hızlandığı dakikalarda Gaziantepspor'da ilk golü atan Beto, 55. dakikada sahalarda az rastlanan türden bir gol kaçırırken, Trabzonspor da Gökhan ünal ve Ceyhun'la galibiyet golüne çok yaklaştı. Kalan bölümde başka gol olmayınca maç karşılıklı atılan gollerle tamamlandı.



Geçtiğimiz haftaki Galatasaray yenilgisini telafi etmek isteyen Trabzonspor bu sonuçla Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftayı değerlendiremezken, 17 puanla ikinci sırada kaldı.



TRABZONSPOR: 1 - GAZİANTEPSPOR: 1

Stat: Hüseyin Avni Aker

Hakemler: Yunus Yıldırım xxx, Bahattin Duran xxx, Serkan Gençerler xxx

Trabzonspor: Sylva xx, Serkan xx, Song xx, Egemen xx, Cale xx, Hüseyin x (Dk. 51 Ceyhun xx), Selçuk xx, Colman x (Dk. 87 Tayfun ?), Gökhan xx, Yattara xx (Dk. 62 Isaac x), Umut xx

Gaziantepspor: Murat Şahin xx, İsmail xx, Murat Ceylan xx, Erkan xx, Mehmet Yozgatlı xx, Zurita x, Tabata x, Deumi xx, Erman x (Dk. 90 Mehmet Arı ?), Beto xx (Dk. 57 Ivan x), Mehmet Polat x (Dk. 46 Bekir x)

Goller: Dk. 49 Gökhan (Trabzonspor), Dk. 47 Beto (Gaziantepspor)

Sarı Kartlar: Dk. 21 Hüseyin, Dk. 80 Selçuk, Dk. 86 Cale (Trabzonspor), Dk. 74 Erman, Dk. 80 Murat Ceylan, Dk. 82 Ivan (Gaziantepspor)





MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Song'un geri pasında kaleci Sylva'nın uzaklaştırmaya çalıştığı top, ceza alanı içerisindeki Beto'ya çarparak kalenin solundan az farkla dışarı çıktı.



25. dakikada Gaziantepspor ceza alanı içerisinde oluşan karambolde top Serkan'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin üzerinden dışarı çıktı.



31. dakikada Yattara'nın pasında Umut, topu kafayla ceza sahasına aşırttı. Buraya koşu yapan Gökhan'ın sert şutunda kaleci Murat Şahin meşin yuvarlağı kontrol etti.



33. dakikada Yattara'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Gökhan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Murat Şahin'e çarparak oyun alanına döndü.



47. dakikada sol kanattan ceza alanına yapılan ortada topla buluşan Beto, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1



49. dakikada verkaçlarla ceza alanına giren bordo-mavili oyuncu Selçuk, pasını Gökhan'a aktardı. Bu futbolcunun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1



55. dakikada konuk ekip bir kez daha öne geçme şansını kullanamadı. Çalımlarla ceza sahasına giren Mehmet Yozgatlı topu müsait durumdaki arkadaşı Beto'ya aktarırken, Brezilyalı oyuncu topu boş kale yerine auta attı.



74. dakikada ceza sahasının sağ ön tarafında kazanılan serbest vuruşu kullanan Selçuk, topu Ceyhun'a çıkardı. Ceyhun'un sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin sağından auta çıktı.



81. dakikada Serkan'ın ceza alanına çıkardığı topa iyi yükselen Umut'un vuruşunda, kaleci Murat Şahin meşin yuvarlağa sahip oldu.



85. dakikada aldığı topla sağ kanattan çalımlarla ceza alanına giren Mehmet Yozgatlı'nın çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.



87. dakikada Egemen'in ceza sahasına çıkardığı uzun pasa yükselen Isaac'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

