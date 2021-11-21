Trabzon'da sağlık çalışanı, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Trabzon'da görevli sağlık çalışanı, Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan 42 yaşındaki Tıbbi Biyokimya Uzmanı Doktor Nizar Türker, bir süre önce Covid-19'a yakalandı.

Fatih Devlet Hastanesinde yaklaşık 2 ay önce tedavisine başlanan Türker'in durumunun ağırlaşması üzerine Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde yoğun bakım servisine kaldırıldı.

Tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Türker için Akçaabat ilçesi Kavaklı Rahman Camisinde cenaze töreni düzenlendi.