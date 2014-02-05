Trabzon Cezaevi'ndeki kadınlar: Bizim Ebru Gündeş’ten neyimiz eksik

Hülya Karabağlı / Ankara

TBMM Cezaevi Alt Komisyonu’nun, Trabzon Cezaevi incelemesinde kadın mahkumlar “Ebru Gündeş” isyanında bulundu. “Ebru Gündeş eşini her gün 10 dakika görüyor. Biz de aynı haktan yararlanmak istiyoruz" diyen kadınlar, milletvekillerinden bu konuda destek istedi. Komisyonun MHP’li Üyesi Reşat Doğru, "konuyu Adalet Bakanlığı’na ileteceğiz" dedi.

AKP Konya Milletvekili Ayşe Türkmenoğlu’nun Başkanlığındaki cezaevi heyeti Trabzon ve Rize Cezaevleri’nde incelemede bulundu. Ebru Gündeş sorularıyla şaşırdı. Kadın mahkûmlar, komisyon heyetine “ Ebru Gündeş’in eşini tutuklandıktan sonra günde 10 dakika görüşüp konuştu. Biz hafta da 10 dakika bile konuşamıyoruz. Biz de, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysak aynı haktan yararlanmak istiyoruz. Eşimizle her gün 10 dakika görüşmek istiyoruz” dedi. Komisyon, kadınların bu önerisini not aldı.