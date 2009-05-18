Trabzon Başkanı: 'Gol sanki tanrının adaleti'

Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, Bursaspor galibiyetinden sonra ilk yarıda yenildikleri maçı hatırlattı, “Gol sanki tanrının adaleti” dedi.



Pazar akşamı sahasında Bursaspor'u Gökhan Ünal'ın 90+4'üncü dakikada serbest vuruştan attığı golle 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da sevinç yaratırken Başkan Sadri Şener, ligin ilk devresindeki karşılaşmayı hatırlattı. Başkan Sadri Şener, sezonun ilk yarısındaki maçı hakem hatasıyla kaybettiklerini belirtti, şöyle konuştu:



“90+4'üncü dakikada gol atmak süper bir olay. Bursaspor'a deplasmanda son dakikada yenilmiştik. Sanki tanrının bir adaleti gerçekleşti. Şimdi önümüzde 2 hafta kaldı. Eskişehirspor, bu hafta kazandı. Dolayısıyla haftaya onlarla oynayacağımız maç çok zor olacak. Beşiktaş ve Sivasspor'un Galatasaray'la maçları var. Şu anda ancak temennide bulunabilirim. Zirve için hesap yapmak çok zor. Takımın başına getirdiğimiz Ahmet Özen'le 5'te 5 demiştik. Üçü gitti, geriye ikisi kaldı.”



Trabzonspor, Bursaspor'la sezonun ilk yarısında oynadığı maçı, Sercan Yıldırım'ın son dakikada attığı golle 2-1 kaybetmişti.



Özen:”Anlamlı golle kazandık”



Trabzonspor'un başında çıktığı üç maçta 9 puan toplayan teknik sorumlu Ahmet Özen, kalan 2 haftada da en iyi futbolu ortaya koymaya çalışacaklarını söyledi. Son dakikada çok anlamlı bir golle Bursaspor'u mağlup ettiklerini vurgulayan Ahmet Özen, şunları söyledi:



“Maçın genelinde galibiyeti isteyen taraf bizdik ve bunu almayı başardık. Sakat oyuncularımızın geçmişten gelen sakatlıkları var. Hepsi çok özverili çalışıyorlar. Selçuk'un eski bir sakatlığı var ama oyunda kaldığı sürede elinden geleni yaptı. Kalan haftalarda ligi nerede bitiririz bilemiyorum. Bunu Allah bilir ama biz iyi futbol oynamak için elimizden geleni yapacağız.”



Gömlek sözünü tutuyor



Bordo mavili takımın geçen hafta yaptığı antrenmanda Bursaspor maçını kazanmaları durumda tüm futbolculara gömlek alacağını söyleyen Ahmet Özen, sözünü hafta içerisinde tutacak. Gömleklerin parasını kendi cebinden ödeyecek olan Ahmet Özen'in bu jestini Barcelona'yı çalıştıran Guardiola'dan örnek alarak yaptığı bildirildi. Guardiola da kazandıkları her maç sonrası futbolcuları ülkenin en lüks restoranına götürüp hesabı kendi ödeyerek yemek ısmarlıyor.



Gökhan'ın buruk sevinci



Bursaspor'a frikik golü attıktan sonra formasını çıkardığı için gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Gökhan Ünal, buruk sevinç yaşadığını söyledi. Eskişehirspor maçında takımını yalnız bıraktığı için üzgün olduğunu söyleyen Gökhan, şöyle dedi:



“Ligin kaderini etkileyecek bir gol oldu. Ancak gol sonrası istem dışı olarak formamı çıkardım. Üç sarı kartım olduğunu da biliyordum. Golün heyecanı ile kendimi kaybettim. Ama sonuçta futbol 11 kişi ile oynanıyor. Trabzonspor tek bir kişiye bağlı değil. Umarım haftaya arkadaşlarım oradan galibiyetle döner.”



“Selçuk'la onur vurmam gereken yeri gösterdi”



Trabzonspor'a geldikten sonra ilk kez serbest vuruş kullandığını da belirten Gökhan, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Kayserispor'da oynarken kullanıyordum. Ancak Trabzonspor'a geldikten sonra ilk kez kullandım. Artık kullanmam gerektiğini düşündüm. Takımda Yattara ve Selçuk gibi iyi serbest vuruş kullanan arkadaşlarımız olduğu için bana sıra gelmiyordu. Bu maç onlarla konuştum, olursa kullanacağımı söyledim. Zaten Selçuk ve Onur, kulübeden vurmam gereken köşeyi gösterdiler. O köşeye atarsam gol olacağını biliyordum. İnanarak vurdum ve gol oldu.”



Cale:”Rövanşı aldık”



Bordo mavili takımın Hırvat futbolcusu Hrvoje Cale ise zorlu geçen bir maçı kazandıklarını vurgulayarak şunları söyledi:



“Sıcak bir atmosfer vardı. Şans bizden yanaydı. Bursa'daki maçın bir bakıma rövanşıydı ve biz bu rövanşı almayı başardık. Takımda hücuma çıkan futbolcu sayısı fazla olduğu için ben fazla ileri çıkmamayı tercih ettim. Önümüzde Eskişehirspor ve Fenerbahçe ile oynayacağımız 2 zor maç var. Eskişehirspor'un ligde kalması için bizi mağlup etmesi gerekiyor. Dolayısıyla çok heyecanlı bir maç olacak.”



Serkan'a sezon sonuna kadar izinli



Bursaspor maçından önce sol arka adalesinde ödem oluştuğu için maç kadrosundan çıkartılan Serkan Balcı'ya sezon sonuna kadar izin verildi. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada Serkan'nın kalan 2 maç için yapılacak antrenmanlarda yer almayacağı açıklandı.



Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Serkan'ın bordo mavili kulüple olan sözleşmesi de yıl sonunda sona eriyor. Kulübün fiyatında indirime gitmesini istediği Serkan, bugüne kadar yapılan görüşmelerde yönetimin verdiği fiyata yanaşmadı.



“Kayıpsız viraj”



Yerel gazeteler, Trabzonspor'un Bursaspor galibiyetiyle çok önemli bir virajı daha kayıpsız atlattığını belirttiler. Karadeniz Gazetesi, “Şampiyonluk golü mü yoksa?”, Taka Gazetesi ise “Bize Trabzon derler” başlığını attı. İlkhaber Gazetesi, “Gökhan'dan müthiş füze” başlığıyla galibiyeti okuyucularına aktarırken Kuzey Ekspres, “İnadına şampiyonluk” manşetini kullandı. Şampiyonluğun sonuna kadar kovalanacağını yazan Günebakış Gazetesi ise, “Son kurban timsah” başlığını kullandı.

