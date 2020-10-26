Trabzon’a küfreden CHP’li başkan yardımcısı görevinden alındı

Fenerbahçe- Trabzonspor maçından önce Trabzon'la ilgili küfür içerikli paylaşım yapan CHP Isparta Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, görevden alındı

CHP Trabzon Miletvekili Ahmet Kaya, Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşması nedeniyle Trabzon’a hakaret eden CHP’li İlayda Kılınç’ın partiden ihraç edilmesi yönünde harekete geçildiğini duyurdu.

Ahmet Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Isparta İl Gençlik Kolları üyesi bir gencin fanatizm psikolojisiyle sosyal medya üzerinden yaptığı talihsiz ve bir o kadar da seviyesiz paylaşımı için Isparta İl Başkanımızı aradım. İl Başkanımız kabul edilemez bulduğu ifadelerden dolayı üzüntülerini ve özürlerini iletti ve ilgili hakkında ihraç istemiyle disiplin işlemlerini başlatacaklarını söyledi” ifadelerini kullandı.

Görevden alındı

CHP Isparta İl Başkanı Hikmet Yalım Halıcı da söz konusu paylaşımı nedeniyle İlayda Kılınç’ın görevinden alındığını ve disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

Halıcı, açıklamaların partileriyle uzaktan yakından alakası olmadığını belirtti. Olay sonrası İl Yönetim Kurulunu topladıklarını vurgulayan Hikmet Yalım Halıcı, şöyle konuştu:

“Toplantı tutanağının ikinci gündem maddesi olarak görüşülen İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç’ın gençlik kollarındaki yöneticiliği düşürüldü. Kesin ihraç talebiyle de il disiplin kuruluna sevkine oy birliğiyle karar vermiş bulunuyoruz. Bizler her zaman sevgi ve saygı dilini benimseyen, siyasette de sporda da bu çirkin üslubu hiçbir zaman kabul etmeyen insanlarız. Dolayısıyla bu paylaşımın Cumhuriyet Halk Partisinin tüzel kişiliğiyle yakından uzaktan alakası yoktur. Bu arkadaşımız kendince fanatik duygularla maçtan önce bu paylaşımı yapmıştır. Fakat kendisini CHP’de bir görev üstlendiği için biz üzerimize düşen vazifeyi gerçekleştirerek partimizle olan ilişkisini kesmek adına il disiplin kuruluna sevk ettik. Bu vesileyle tekrar tüm Trabzonlulardan özür diliyoruz. Böyle bir şeyin yaşanmasını hiç istemezdik. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı olarak tekrarı olmayacağının sözünü veriyorum.”

Özür diledi

Kapattığı sosyal medya hesabını tekrar açan İlayda Kılınç, bir video paylaşarak, özür açıklamasında bulundu:

“Herkese merhaba, ben İlayda Kılınç. Yapmış olduğum paylaşım tamamen benimle alakalıdır, Cumhuriyet Halk Partisi’nin bu olayla hiçbir alakası yoktur. Taraftarlık duygum ağır bastığından, kendime hakim olamayıp yapmamam gereken bir paylaşım yaptım. Pişman olduğumu kamuoyuna bildirmek isterim. Tüm Trabzon halkından, Trabzonspor camiasından ve sevenlerinden çok özür dilerim.”