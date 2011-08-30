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Dünya

Trablus'un suyunu kestiler CENEVRE (A.A)

30 Ağustos 2011 18:17

-Trablus'un suyunu kestiler CENEVRE (A.A) - 30.08.2011 - Sirte'de bulunan Kaddafi güçlerinin, başkent Trablus'un suyunun üçte ikisini kestiği bildirildi. Avrupa Birliği İnsani Yardım Bürosu ECHO'nun raporunda, Trablus'ta su sıkıntısı yaşandığı, yardım örgütlerinin tankerlerle kente su taşıması gerektiği yazıldı. Başkent Trablus'un suyu, Sahra çölünden çıkarılıyor ve Kaddafi döneminde inşa edilen büyük bir kanalla taşınıyordu. Raporda, "Günde 200 bin metreküp su taşıyan borunun vanası Sirte'de bulunuyor ve Kaddafi güçleri bu vanayı kapalı tutuyor" denildi. Kente 100 bin metreküp su ise, ülkede bulunan 30 su kuyusundan getiriliyordu. Trablus'un bazı kenar mahallelerine 3 gündür su verilemediği belirtildi.  Birleşmiş Milletler insan hakları sözcüsü Rupert Colville, kente gelen su hattını kapatmanın insani bir suç olarak nitelendirilebileceğini söyledi. ECHO raporuna göre, Trablus'ta birçok evin özel su kuyusu bulunuyor ancak bu kuyulardan çıkan su fazla tuzlu olduğu için içme suyu olarak kullanılamıyor. Kentteki dükkanların yavaş yavaş açılmakta olduğu ve yeterli miktarda şişe suyunun bulunduğu belirtiliyor. Ancak, şişe suyunun marketlerde çok yüksek fiyata satıldığı ifade ediliyor. -Bazı yaralılar, Türkiye'de tedavi edilecek Libya'da son dönemde Kaddafi rejimi askerleri tarafından yaralanan bazı Libya vatandaşları, İstanbul'da tedavi edilecek.  İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tahsis edilen askeri uçakla Bingazi'den yarın 40-50 hasta ve yakınlarının Atatürk Havaalanı'na gelmesinin planlandığı bildirildi.  Hastaların havaalanında hazır bulundurulacak ambulanslar ile Sağlık Bakanlığına bağlı Anadolu yakasında 2 ve Avrupa yakasında 2 hastaneye sevk edileceği belirtilen açıklamada, çoğunluğu silahla yaralanan ve yanık olan vakaların hazır bulundurulan hastanelerde tedavi altına alınacağı kaydedildi.  Açıklamada, hasta yakınlarına kalabilecekleri yerin tahsis edildiği, hazır bulundurulan servislerle ulaşımlarının sağlanacağı, ayrıca hasta ve yakınları ile iletişimi sağlayacak tercümanların da görevlendirildiği bildirildi. 

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