-Trablus'ta yabancı gazeteciler serbest TRABLUS (A.A) - 24.08.2011 - Libya'nın başkenti Trablus'ta Rixos Otel'de kalan ve Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı birlikler tarafından günlerdir buradan çıkmalarına izin verilmeyen yabancı gazeteciler, serbest kaldıklarını açıkladılar. CNN muhabiri Matthew Chance, sosyal paylaşım sitesi twitter'da yayınladığı mesajda, kendisiyle birlikte diğer haber kuruluşlarından gazetecilerin, bir araçla otelden ayrıldıklarını söyledi. Associated Press ajansının muhabirleri de Rixos'tan araçla ayrıldıklarını ve başka bir otele hareket ettiklerini kaydetti. Otele bu sabah giren Associated Press muhabiri, ikinci katta toplanan yabancı gazetecilerin kask ve çelik yelek giydiklerini, bir muhafızın gazetecilerin otelden ayrılmalarına izin verilmediğini söylediğini belirtmişti.