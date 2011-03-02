-TRABLUS'TA PATLAMA VE SİREN SESLERİ TRABLUS (A.A) - 02.03.2011 - Libya'daki Türklerin tahliyesi için yola çıkan ve 3 gündür Trablus'ta bekleyen ''Samsun'' gemisinin, tahliye edilecek Türk vatandaşı kalmaması nedeniyle Mısır Vatandaşlarını ülkelerine götürmesi planlanıyor. Trablus siren ve silah sesleri ile yankılanıyor. İstanbul'dan 1 hafta önce ayrılan ve 3 gündür Trablus Limanı'nda bekleyen Kaptan Atilla Günsür yönetimindeki ''Samsun'' gemisinin, kentte tahliye edilecek Türk vatandaşı kalmaması nedeniyle Mısır vatandaşlarını ülkelerine götürmesi gündeme geldi. Bu konudaki görüşmelerin sürdüğü, Mısır vatandaşlarının tahliyesinin yapılmasına karar verilmesi halinde geminin Mısır ile Libya arasında birkaç sefer yapabileceği kaydedildi. Tahliyelerinin ''Samsun'' gemisiyle yapılabileceği ihtimali üzerine 2 gündür geminin önünde bekleyen Vietnam vatandaşları ise bu sabah Libyalı yetkililerce bindirildikleri otobüslerle buradan ayrıldı. Vietnam vatandaşlarının, Tunus üzerinden tahliye edilecekleri öğrenildi. Gemide Türk Kızılayının hazırladığı bin kişilik gıda ve sağlık yardım malzemesinin yanı sıra 39 personel, İstanbul Deniz Şube Müdürlüğü'nde görevli biri emniyet amiri 4 polis, 4 yolcu, İstanbul Ulusal Medikal Kurtarma ekibinden 1 doktor, 1 hemşire ve 2 teknisyen ile Anadolu Ajansı muhabirleri bulunuyor. Libyalı güvenlik güçleri tarafından etrafı sarılan ve kimsenin dışarıya çıkmasına izin verilmeyen gemide bulunan görevliler, telefonların çekmemesi ve internet bağlantısı olmaması nedeniyle Türkiye ile iletişim kurmakta büyük güçlük yaşıyor. Bu konuda Trablus Büyükelçiliği ile görüşülmesine rağmen sorunun çözülememesi yüzünden görevliler çalışmakta zorlanıyor. Bu arada, Trablus kent merkezinin güneyinde sabah saatlerinde meydana gelen patlamalar gökyüzünde sis bulutları oluşturdu. Patlamanın ardından başlayan siren ve silah sesleri halen sürüyor. Kent merkezinde silahlı çatışmaların yoğunlaşması üzerine alışveriş merkezleri ile işyerlerinin kepenklerini kapattığı öğrenildi. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait unsurlarla, 3 bin 672 Türk ve 659 yabancı uyruklu olmak üzere toplam 4 bin 331 kişinin Libya'dan tahliye edilerek Türkiye'ye getirildiği bildirildi.