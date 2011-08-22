-Trablus'ta muhalif yayın başlıyor BİNGAZİ (A.A) - 21.08.2011 - Libya'da muhalifler, başkent Trablus'ta radyo yayınına başlayacaklarını açıkladı. Misrata Askeri Kurulu Medya Merkezi'nden yapılan açıklamada, 91.1 FM Trablus radyosunun bugün yayına başlayacağı belirtildi. Açıklamada, 15 dakikada bir yayın yapılacağı ve "Trablus'ta sivillere yönelik şiddet ve sivillerin öldürülmesiyle ilgili Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçler arasındaki ses kayıtlarının duyurulacağı" kaydedildi. "Ses kayıtlarının, göstericilerin ve ailelerinin öldürülmesi emri veren Kaddafi'ye bağlı güçlere ait" olduğu öne sürülürken, "bunların rejimin insan haklarını ihlal ettiğine kanıt niteliği taşığı ve Libya liderinin Trablus'u kan gölüne çevirmekte olduğunu gösterdiği" ifade edildi. Ancak ses kayıtlarıyla ilgili bu bilgiler bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.